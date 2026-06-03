Lo esencial:

  • El Ejército ucraniano aseguró que causó un incendio masivo en una corbeta rusa de la Flota del Báltico en la base naval de Kronstadt.
  • El presidente Volodímir Zelenski informó que drones de largo alcance alcanzaron una terminal petrolera en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia y tierra natal de Vladimir Putin.
  • La ciudad del mar Báltico acoge desde este 3 de junio un foro económico destinado a captar capital extranjero, con presencia de enviados estadounidenses por primera vez en ocho años.
  • El Ministerio de Defensa de Rusia informó que derribó 754 drones ucranianos en las últimas 24 horas.
  • Rusia denuncia un ataque ucraniano contra un autobús que transportaba civiles en Donetsk, que causó ocho muertos y 11 heridos.
  • Comienza la visita del secretario general de la OTAN a Kiev, un día después del ataque ruso que dejó al menos 23 muertos en la capital ucraniana.

A continuación, las principales noticias de una nueva escalada en medio de la invasión rusa a Ucrania este miércoles 3 de junio:

France24

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