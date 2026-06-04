Corea del Norte presentó este jueves una nueva instalación para producir combustible para bombas nucleares, mientras el líder Kim Jong Un anunció planes para reforzar las fuerzas nucleares del país “a un ritmo exponencial”.

La agencia estatal Korean Central News Agency (KCNA) indicó que la instalación utiliza “tecnología más sofisticada”, pero no ofreció más detalles, como su ubicación o cuándo comenzó a operar. Las fotografías difundidas por los medios estatales mostraban lo que parecía ser una gran sala de centrifugadoras, lo que indica que la planta probablemente se utiliza para enriquecer uranio apto para armas.

La revelación de la nueva fábrica coincide con las repetidas promesas de Kim de ampliar el programa nuclear norcoreano para hacer frente a lo que él califica como crecientes amenazas militares lideradas por Estados Unidos.

KCNA informó que Kim visitó la instalación nuclear el miércoles para conocer sus indicadores de funcionamiento y su plan de producción a largo plazo.

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Según KCNA, Kim afirmó que la urgencia de reforzar la disuasión nuclear del país, tanto en calidad como en cantidad, ha aumentado debido a los enfrentamientos con “los enemigos más feroces”, una aparente referencia a Estados Unidos y Corea del Sur. Kim también citó otras amenazas y crisis no especificadas como motivo para fortalecer la capacidad nuclear de Corea del Norte.

Kim aseguró que la capacidad norcoreana de producción de materiales nucleares aptos para armas se ha más que duplicado en comparación con hace cinco años, según KCNA. No obstante, prácticamente no existen formas de verificar de manera independiente esa afirmación.

Tras una reunión en la instalación, Kim dijo que él y otros altos funcionarios “confirmaron el orden de prioridad para aplicar el ambicioso plan futuro destinado a reforzar las fuerzas nucleares de nuestro Estado a un ritmo exponencial”, indicó KCNA.

Las fotografías de KCNA mostraban a Kim caminando por estrechos pasillos flanqueados por densas filas de tubos y conductos plateados, en lo que parecía ser una sala de centrifugadoras. Otra imagen lo mostraba hablando con altos funcionarios en una sala de reuniones, donde sobre una mesa aparecía un gráfico difuminado que representaba un objeto con forma de cono. No quedó claro de inmediato si el gráfico mostraba el diseño de una ojiva.

La revelación de la instalación se produjo menos de dos años después de que Corea del Norte presentara otra planta secreta de enriquecimiento de uranio en septiembre de 2024, en su primera divulgación pública de una instalación de este tipo desde que mostró una en su principal complejo nuclear de Yongbyon a académicos estadounidenses visitantes en 2010.

Kim transmitió un mensaje similar durante su visita a esa instalación en 2024, cuando pidió aumentar el número de centrifugadoras para ampliar “exponencialmente” el arsenal nuclear del país e instó al desarrollo de sistemas de centrifugación más avanzados.

En septiembre pasado, el ministro surcoreano de Unificación, Chung Dong-young, afirmó que Corea del Norte operaba un total de cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio, incluido el complejo de Yongbyon, y que funcionaban todos los días.

Las armas nucleares pueden construirse usando uranio altamente enriquecido o plutonio, y Corea del Norte cuenta con instalaciones para producir ambos materiales en Yongbyon.

Corea del Norte se ha centrado en ampliar y modernizar su arsenal nuclear desde que la diplomacia de alto riesgo entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump colapsó en 2019. Desde entonces, Kim ha rechazado las ofertas de Estados Unidos y Corea del Sur para reanudar la diplomacia.

En abril, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo a periodistas que su agencia había confirmado “un rápido aumento” de las actividades en instalaciones nucleares de Corea del Norte.

Este artículo es una adaptación del texto original en inglés

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