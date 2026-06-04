La artista franco-iraní Marjane Satrapi, autora de la exitosa novela gráfica autobiográfica Persépolis, murió a los 56 años, informaron sus allegados este jueves 4 de junio.

“Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”, señalaron sus allegados en un comunicado citado por medios locales.

Amigos de la autora también se refirieron a su estado anímico en declaraciones a France Info.

Satrapi alcanzó fama internacional con Persépolis, la autobiografía gráfica en la que relató su infancia y adolescencia en Irán durante la Revolución Islámica, así como su posterior exilio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Durante los últimos meses se había mantenido alejada de los medios tras la muerte de su esposo, el productor, actor y guionista Mattias Ripa, fallecido el 8 de abril de 2025.

Su amiga, la socióloga franco-iraní Azadeh Kian, aseguró a France Info que la muerte de Ripa supuso un golpe del que Satrapi nunca logró recuperarse. “Desde su muerte ya no era la misma”, explicó.

Según Kian, la autora de Persépolis le repetía que había “dejado de luchar” y que quería “irse”. “Se estaba dejando morir desde la pérdida del amor de su vida”, afirmó la académica.

Un éxito mundial

Historietista, cineasta, dibujante, pintora y escritora, Satrapi nació en Rasht, Irán, en 1969. Allí pasó su infancia y parte de su adolescencia, antes de abandonar el país para estudiar en Viena y, posteriormente, instalarse en Francia.

Llegó a París en 1994 y adquirió la nacionalidad francesa en 2006.

Esa trayectoria vital quedó plasmada en Persépolis, su obra más célebre, publicada a partir de 2000 y reconocida en el Festival Internacional del Cómic de Angulema.

Su éxito mundial se consolidó después con la adaptación cinematográfica de 2007. La película de animación, codirigida con Vincent Paronnaud, recibió el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y fue nominada al Óscar.

Satrapi también fue autora de obras como Bordados y Pollo con ciruelas. En 2024 fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su defensa de los derechos humanos y la libertad.

En 2005, Pollo con ciruelas, ambientada también en Irán, fue galardonada con el premio al mejor álbum en el Festival de Angulema. Satrapi también codirigió su adaptación cinematográfica en 2011.

Amplificó las voces de las iraníes

Pese a su delicado estado de salud, Satrapi seguía pendiente de la situación en Irán. Intervenía con frecuencia en los medios para amplificar la voz de las mujeres iraníes, especialmente durante el levantamiento “Mujer, vida, libertad”.

“Amaba enormemente a su país, aunque era muy crítica con el régimen”, señaló Kian.

También apoyó y participó en numerosas manifestaciones, además de defender a artistas iraníes encarcelados en su país de origen.

En enero de 2025, Satrapi rechazó la Legión de Honor francesa, denunciando lo que consideraba una “actitud hipócrita de Francia respecto a Irán”.

Con EFE y AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más