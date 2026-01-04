Si bien desde septiembre la administración de Donald Trump ha sostenido que los ataques contra embarcaciones en las costas cercanas a Venezuela buscan detener el narcotráfico hacia su país, y ha justificado la búsqueda de capturar a Maduro en su supuesto liderazgo del llamado Cartel de los Soles, el republicano ha variado su narrativa. Este sábado, luego de detener al líder del Palacio de Miraflores, aseguró que Washington busca recuperar de Venezuela el petróleo que, desde su perspectiva, le fue "robado" a Estados Unidos.

La operación militar lanzada por EE. UU. sobre Caracas y otros puntos del territorio venezolano y la promesa, sin detalles, de gobernar el país caribeño por parte de la Casa Blanca despertó críticas por parte de políticos y especialistas en derecho internacional.

"La soberanía y el Derecho Internacional no son opcionales: son la base de todo orden legítimo", aseguró el presidente de Chile, Gabriel Boric, mientras que el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, estimó que "atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo".

El counsel de la Corte Penal Internacional (CPI), Javier Ruiz, en diálogo con France 24 en español, no dudó en catalogar el ataque estadounidense sobre el país latinoamericano de "ilegal". Desde Ámsterdam, el especialista aseguró que la doctrina que busca imponer Trump, implica atacar "sin haber pedido permiso y sin haber solicitado la intervención de Naciones Unidas".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Esta intervención militar a Venezuela –indicó Ruiz– perfectamente podría haberse dado en el marco de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, alegando un brillante legado que es la Responsabilidad de Proteger; esto es, cuando el gobierno de un país no puede proteger a sus propios ciudadanos, entonces la comunidad internacional lo puede hacer".

"EE. UU. tenía la posibilidad de hacer pasar por la Asamblea General de la ONU, no por el Consejo de Seguridad, y ahí creo que ningún país se iba a oponer a una intervención de carácter humanitario en Venezuela", consideró el jurista.

Sin embargo, Estados Unidos eligió ir por un "crimen de agresión liso y llano", según Ruiz, quien agregó que esa decisión tiene "un elemento político" que sería el de "la calificación como cartel de droga al cartel de los Soles y a Nicolás Maduro como uno de sus miembros".

Y a pesar de los argumentos de Trump, Ruiz estimó que en términos jurídicos, EE. UU. no solo "violó el derecho internacional, sino también viola la ley norteamericana, en cuanto que no pidió la autorización al Congreso de las 48 horas antes".

Jaime Abedrapo, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad San Sebastián, al ser consultado por este medio acerca de si Estados Unidos viola o no el derecho internacional con los ataques de este sábado sobre Venezuela, aseguró que "lo viola en todas sus formas".

"Hoy vimos nuevamente una acción militar y si bien tiene un contexto político -hay un cansancio regional, una suerte de saturación respecto a las implicancias que ha tenido el régimen de Maduro en materia migratoria, en materia de alguna vinculación con el crimen organizado transnacional, y un largo etcétera- pero eso no justifica de manera alguna el modo en que Estados Unidos está procediendo", dijo el especialista desde Santiago de Chile.

Y si bien el de este sábado fue el sexto ataque estadounidense en los últimos 75 años en territorio latinoamericano, para los especialistas, el enfoque de Washington ha cambiado.

"Desde que asume Trump, él generó las condiciones para establecer como una amenaza a su seguridad nacional el crimen organizado y particularmente el narcotráfico y eso fue preparando las condiciones para poder establecer que va a ocupar el instrumento militar para ir sobre los enemigos que habría configurado la Casa Blanca", explicó el analista.

"Es como el capítulo siguiente a lo que empezó en el 2001, con los atentados de las Torres Gemelas, donde el enemigo se transformó en el terrorismo. Un área difícil de conceptualizar, quiénes eran los actores terroristas, y vimos guerras ilegales", historizó Abedrapo.

Trump tampoco está señalando la causa democrática como su principal razón para hacer estas acciones sobre Venezuela. "Estados Unidos nunca ha puesto como algo central o prioritario la defensa de los valores de la democracia liberal. Por tanto, sería insostenible indicar que lo que se está haciendo aquí es en favor de la democracia", agregó.

Leer tambiénEn imágenes: Trump difunde lo que asegura es la primera fotografía de Maduro tras ser capturado por EE. UU.

Cambio en el orden internacional y sus efectos en la resolución de conflictos

En los últimos años, los organismos internacionales como el Consejo de Seguridad o la Asamblea General de Naciones Unidas, más que instancias para resolver conflictos en curso como la guerra en Ucrania o en el enclave palestino de la Franja de Gaza, han sido lugares de disputas y cuestionamientos a su legitimidad. En suma, estas organizaciones han escenificado tensiones entre potencias en un período de cambios en el orden internacional que se erigió luego de la Segunda Guerra Mundial.

El ataque de EE. UU. a Venezuela de este sábado "es una agresión desde el punto de vista del derecho internacional. Efectivamente, esta acción de fuerzas se enmarca dentro de lo que estamos ya comenzando a acostumbrarnos en el paisaje del sistema internacional, tanto en lo que hace Rusia con Ucrania o Israel sobre territorio palestino", subrayó Abedrapo.

Para el especialista chileno, el mandatario republicano de EE. UU. está impulsando una lógica de resolución de "conflictos" en lo que denomina zona de influencia.

Esta voluntad se ve reflejada en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, publicada en noviembre, y que cita el legado de la Doctrina Monroe, que en el siglo XIX pregonó "América para los americanos".

Allí EE. UU. expresa su intención de replegarse sobre la región. "Está repotenciando su interés por América Latina y manifestando su voluntad de hacer uso de las fuerzas armadas para obtener objetivos geopolíticos. En este caso, el objetivo era el cambio de régimen" en Venezuela, estimó.

En este sentido, Abedrapo consideró que hay prácticas que ya son parte de la "historia del derecho internacional" porque efectivamente los que las potencias están disputando es "la hegemonía global -Rusia, Estados Unidos- no parecerían estar dispuestos a acatar ningún tipo de normas que limite sus aspiraciones de influencia a nivel territorial".

"Aquí hay un catálogo de derechos que se están infligiendo, no se respetan los asuntos internos de los Estados, se atribuyen competencias que efectivamente nadie les da y hoy día estamos con una fuerte inercia al regreso de un sistema internacional, más bien caracterizado por la anarquía", afirmó.

En tanto, Ruiz recordó que la incursión estadounidense de este sábado fue precedida de "una serie de asesinatos a las narcolanchas, asesinatos que fueron crímenes de lesa humanidad, porque a los narcotraficantes lo que hay que hacer es detenerlos y procesarlos conforme a la ley, y no hay que matarlos".

"Además, para que se dé la hipótesis que quiere hacer pasar a Estados Unidos, lo que tiene que suceder es un conflicto armado de carácter internacional y aquí no lo hay. No se aplica porque no es un conflicto entre la organización terrorista Cartel de Soles o Tigres de Aragua con EE. UU., así que doblemente ha violado el derecho internacional. Lo que ha hecho es simplemente hacer uso de su unilateralismo una vez más y creo que en América Latina es la primera vez que se aplica esa doctrina de Seguridad Nacional de esferas de influencia", aseveró el jurista desde Países Bajos.

Leer tambiénEstados Unidos indicó que atacó otras tres “narcolanchas” en aguas internacionales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más