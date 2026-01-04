Esposado y escoltado, Maduro arribó a suelo estadounidense

Nicolás Maduro, el hombre que estuvo en la Presidencia de Venezuela por 12 años–desde que en 2013 sustituyó al fallecido mandatario y precursor de lo que hoy se conoce como chavismo, Hugo Chávez Frías–llegó a Estados Unidos en la noche del 3 de enero, con esposas, a paso lento, y rodeado de agentes de la DEA.

Maduro fue detenido, junto a su esposa Cilia Flores, en una operación de las fuerzas estadounidenses, en Caracas. Está acusado de cargos de narcotráfico, que se remontan a 2020, además de acusaciones relacionadas con armas, tras la acción militar con la que EE. UU. lo detuvo en la madrugada del 3 de enero, en Caracas.

Sin embargo, desde antes de su captura, el líder chavista ha sostenido que el Gobierno de Donald Trump solo buscaba un cambio de régimen y tomar el control de los recursos de Venezuela.

Traslado de Maduro a sede de la DEA en Nueva York

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el distrito sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la Justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, señaló la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, tras su captura.

Está previsto que próximamente, posiblemente el lunes 5 de enero, Maduro comparezca ante un juez.

En un video difundido por la agencia de noticias Reuters, se observa a Maduro rodeado de agentes de la DEA, mientras saluda. "Buenas noches, feliz años nuevo", se le escucha decir en inglés al líder chavista.

Aunque, en rueda de prensa Donald Trump repitió que Maduro fue detenido por ser un supuesto líder del llamado Cartel de los Soles, también declaró que EE. UU. controlará Venezuela “hasta que haya una transición” y que Washington recuperará los recursos petrolíferos que, según él, Caracas le “robó”.

Fuerte dispositivo por aire y tierra a la llegada de Maduro a EE. UU.

La captura del líder chavista tuvo lugar tras meses del mayor despliegue naval de EE. UU. en el Caribe, seguido de ataques en esa zona y el Pacífico oriental, que deja más de 100 muertos. El Gobierno de Donald Trump lo ha justificado como una lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, hay fuertes cuestionamientos sobre la legalidad de esos ataques, especialmente debido a que Washington no ha mostrado pruebas de que las lanchas atacadas y las personas asesinadas en esas operaciones trasladaran drogas.

