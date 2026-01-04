En su conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth –entre otros funcionarios–, Donald Trump no dio respuestas específicas a las reiteradas preguntas sobre cómo Estados Unidos tomaría el control y gobernaría Venezuela.

"Las personas que me respaldan", como Rubio y Hegseth, supervisarían el país, dijo Trump. También se mostró abierto a enviar fuerzas estadounidenses a Venezuela. "No tememos a las tropas sobre el terreno", afirmó.

La destitución de Maduro tras 12 años de liderazgo autoritario podría abrir un vacío de poder en el país, que limita con Colombia, Brasil, Guyana y el Caribe.

Donald Trump y su desplante a María Corina Machado

En su conferencia de prensa desde Florida, Trump no aclaró con quién planeaba cooperar Estados Unidos en Venezuela; pero cerró públicamente la puerta a trabajar con la líder opositora María Corina Machado, considerada ampliamente como la oponente más creíble de Maduro.

Trump afirmó que Estados Unidos no ha estado en contacto con la referente que obtuvo este año el Premio Nobel de la Paz y consideró que para ella sería "muy difícil" gobernar en la situación actual porque "no cuenta con el apoyo ni el respeto necesario dentro del país".

El comentario de Trump indignó a algunos partidarios de Machado, quien ha expresado su respaldo a las acciones estadounidenses para combatir el presunto narcotráfico y dedicó su Premio Nobel a Trump –quien había manifestado su deseo de ganarlo– y al pueblo venezolano.

Machado logró imponerse en las primarias opositoras hacia las elecciones del 28 de julio de 2024, con una contundente victoria con más de 90% de los votos.

Pero fue vetada por una cuestionada inhabilitación política, y tuvo que ceder su candidatura presidencial al diplomático Edmundo González Urrutia, postulado a última hora. De todos modos, encabezó esa campaña.

Varias horas después de los ataques estadounidenses y la captura de Maduro, la líder opositora llamó a los venezolanos a estar vigilantes hasta que se "concrete la transición" en Venezuela y aseguró que Edmundo González Urrutia "debe asumir de inmediato" el poder en el país. Sin embargo, Machado aún no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Trump.

Por su parte, miembros del equipo de Machado ayudaron a la administración Trump a construir una postura agresiva contra el gobierno venezolano, a pesar de las preocupaciones sobre las repercusiones de las políticas de Trump hacia los inmigrantes venezolanos que viven en Estados Unidos, según informó la agencia Reuters.

Pedro Burelli, exmiembro de la junta directiva de la petrolera estatal PDVSA, dijo en la red social X que Machado "es la política más respetada del país". "Venezuela está en quiebra y necesitada, pero no está dispuesta a rendirse ante caprichos absurdos", agregó.

Delcy Rodríguez, ¿la apuesta de Trump para la transición?

En la conferencia de prensa histórica de este sábado, Trump no dejó claro quién será su interlocutor en Caracas: "Nadie va a tomar el poder. Tienen un vicepresidente (Delcy Rodríguez) que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta".

"Marco (Rubio) está trabajando directamente (con Delcy Rodríguez). Acaba de tener una conversación con ella y ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo", añadió Trump.

"Vamos a gobernar Venezuela; vamos a rescatarla. Es un país muerto", añadió Trump, quien aseguró que van a poner "Venezuela en esteroides".

Más tarde, en una entrevista con el tabloide New York Post, el mandatario republicano sostuvo que su país no desplegará tropas en Venezuela ni efectuará nuevos ataques si la vicepresidenta Delcy Rodríguez "hace lo que queremos".

Más tarde, la aparente sucesora de Maduro, apareció en la televisión venezolana el sábado por la tarde junto con otros altos funcionarios para denunciar la detención de Maduro, que calificó de secuestro.

"Exigimos la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores", declaró Rodríguez, calificando a Maduro como "el único presidente de Venezuela".

La número dos del Palacio de Miraflores habló horas después de que Trump afirmara que ella parecía cooperar, añadiendo que "realmente no tiene otra opción".

"Como lo marca la Constitución venezolana, la vicepresidenta es la siguiente en turno. Así dijeron en esta conferencia de prensa [de Trump], que ella juramentó como presidenta y lo que fue muy interesante. Dijeron que Marco Rubio y ella hablaron largamente y que ella supuestamente está de acuerdo con Washington”, comentó a France 24 Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos en la American University.

Desde Washington D. C. el especialista analizó los dichos de Trump sobre Rodríguez, a la vez que advirtió que esas declaraciones aún no ofrecieron detalles de la transición.

"Todavía estoy en 'shock' después de la rueda de prensa. Es la confirmación de que la aliada de la Administración Trump ahora es Delcy Rodríguez, que la verdad es tan terrible o incluso más que Maduro, así lo veo yo y que Machado básicamente queda a un lado", manifestó este sábado Adelys Ferro, cofundadora del Caucus Venezolano-Estadounidense, un grupo que ha luchado por el estatus migratorio de sus compatriotas en Estados Unidos, en diálogo con la agencia de noticias EFE.

