Lo esencial:
-
La hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumirá como mandataria interina, según la orden del Tribunal Supremo de Justicia del país.
- Donald Trump había señalado que Estados Unidos controlará Venezuela “hasta que haya una transición” y descartó a la líder de la oposición, María Corina Machado, al afirmar que “no tiene respaldo” en su país.
- Se conocen nuevas imágenes de Nicolás Maduro esposado tras su llegada a Nueva York, acusado de cargos relacionados con narcotráfico.
A continuación, las principales noticias de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU., este domingo 4 de enero:
