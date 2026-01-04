Lo esencial:

  • La hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumirá como mandataria interina, según la orden del Tribunal Supremo de Justicia del país.

  • Donald Trump había señalado que Estados Unidos controlará Venezuela “hasta que haya una transición” y descartó a la líder de la oposición, María Corina Machado, al afirmar que “no tiene respaldo” en su país.
  • Se conocen nuevas imágenes de Nicolás Maduro esposado tras su llegada a Nueva York, acusado de cargos relacionados con narcotráfico.

A continuación, las principales noticias de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU., este domingo 4 de enero:

