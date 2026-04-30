El penalti de Julián Álvarez le valió al Atlético de Madrid un empate a 1-1 contra el Arsenal en un tenso partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League disputado este 29 de abril.

Viktor Gyökeres adelantó al líder de la Premier League desde el punto de penalti justo antes del descanso, tras sufrir una falta, pero Álvarez igualó el marcador a los 10 minutos de la segunda parte tras una mano de Ben White.

El Arsenal se mostró molesto por la anulación de un penalti en los últimos minutos tras una revisión del VAR, cuando David Hancko entró en contacto con Eberechi Eze dentro del área.

El Atlético fue superior durante largos periodos, pero la sólida defensa del Arsenal le ayudó a salir de la capital española en una buena posición para volver a la final de la Liga de Campeones 20 años después de su última participación.

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"Hemos sido el equipo que teníamos que ser; si jugamos a este nivel, podemos ganar", declaró el capitán del Atlético, Koke, en Movistar sobre la actuación de su equipo en la segunda parte.

"Desde mi punto de vista, no nos crearon mucho peligro… el equipo defendió bien y solo tuvieron ese penalti", agregó.

Lo que le faltó al partido en cuanto a la vertiginosa avalancha de goles de la victoria por 5-4 del Paris Saint-Germain sobre el Bayern de Múnich en la otra semifinal de la noche anterior, lo compensó con tensión y una desesperación por no quedarse atrás.

Dudas desde el principio

Llovió papel higiénico desde las gradas del estadio Metropolitano minutos antes del saque inicial, en una llamativa —aunque derrochadora— exhibición que provocó bromas cínicas por parte de algunos sectores sobre el calibre del espectáculo que se avecinaba.

En un enfrentamiento entre los que posiblemente sean los dos equipos más grandes del continente que nunca han tocado el trofeo, ninguno de los dos quiso ceder el paso.

El Atlético sigue teniendo una reputación defensiva algo anticuada, pero acorraló al tacaño Arsenal de Mikel Arteta en los primeros compases, con David Raya desviando un disparo de Álvarez al poste.

Los 'Gunners', muy lejos de la exigencia de Arteta en la víspera del partido de que dominaran el juego, buscaron el contraataque, con Marc Pubill bloqueando a Martin Odegaard en una rápida escapada.

Noni Madueke, titular en la banda derecha del Arsenal —con Bukayo Saka solo apto para salir desde el banquillo—, lanzó un potente disparo desde lejos que se fue ligeramente desviado, mientras los semifinalistas derrotados del año pasado salían esporádicamente de su mitad del campo.

ARSENAL STRIKE FIRST ⚡️ Viktor Gyökeres clinical from the spot to put the English side in front 💥 pic.twitter.com/IBVZRLgvQC — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 29, 2026

La siguiente vez que lo hicieron, Gyökeres provocó un penalti. El delantero sueco, que quizá no habría sido titular si Kai Havertz hubiera estado en forma, intercambió pases con Martín Zubimendi y Hancko lo empujó torpemente por la espalda.

Diego Simeone y el veterano del Atlético Antoine Griezmann suplicaron que se revisara la decisión, pero el VAR no vio motivos para intervenir.

Gyökeres lanzó él mismo la pena máxima, superando con un potente disparo a Jan Oblak, que se lanzó en la dirección correcta pero no tuvo ninguna posibilidad de detenerlo.

El Atlético responde

El Atlético, tres veces subcampeón y de vuelta a las semifinales por primera vez en nueve años, salió con todo en la segunda parte.

Raya detuvo un disparo de Ademola Lookman y Gabriel bloqueó el remate posterior de Griezmann.

Los locales empataron desde el punto de penalti después de que White tocara con la mano un disparo de Marcos Llorente; el balón rebotó y le dio en el brazo, que estaba alejado del cuerpo.

Álvarez lo lanzó y, tras haber fallado en la tanda de penaltis de la final de la Copa del Rey a principios de abril, esta vez no erró, con un disparo implacable que rivalizó con el de Gyökeres en la primera parte.

Griezmann, que se marcha a la MLS, envió un disparo por encima del larguero y luego mandó el rebote fuera, mientras el Atlético apretaba en busca de una ventaja de cara al partido de vuelta del próximo martes.

El internacional nigeriano Lookman estuvo a punto de marcar en dos ocasiones y podría acabar lamentando las oportunidades falladas.

El Arsenal creyó haber conseguido un segundo penalti cuando el suplente Eze cayó tras una entrada torpe de Hancko, pero el árbitro cambió de opinión tras consultar el VAR y decidió que el contacto del defensa eslovaco había sido mínimo.

El equipo inglés se enfrentará ahora al Fulham mientras continúa su lucha con el Manchester City por el título de la Premier League, mientras que, con poco en juego en La Liga, Simeone rotará mucho a su plantilla antes de que esta eliminatoria se decida en Londres.

Adaptado de su versión original en inglés

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