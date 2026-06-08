El partido político del primer ministro armenio, Nikol Pashinian, de la bancada europeísta Contrato Civil, se impuso en las elecciones legislativas del domingo 7 de junio al sumar el 49,82% de los votos. Las elecciones fueron interpretadas en clave regional como un referendo de la influencia rusa en la zona del Cáucaso —integrada por repúblicas exsoviéticas—, ya que enfrentaban a Pashinian con Samvel Karapetyan, un multimillonario prorruso.

"La UE es nuestro principal socio en la implementación de las reformas democráticas y continuaremos por ese camino"

Según el cómputo de todos los colegios electorales, publicado este lunes 8 de junio, el partido gobernante obtuvo el 49,8% de los votos, frente a la alianza de oposición, Armenia Fuerte, que alcanzó el 23,2%.

Pashinian, que se declaró vencedor en la mañana de este lunes 8 de junio, es partidario de la adhesión de Armenia a la Unión Europea y la profundización de la cooperación con Occidente. "La UE es nuestro principal socio en la implementación de las reformas democráticas y continuaremos por ese camino", aseguró el domingo tras emitir su voto.

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En consecuencia, su victoria en las urnas amenaza con socavar la histórica alianza entre Ereván y Moscú, ya que el Kremlin ha homologado la política de acercamiento a la UE de Pashinian con la orientación prooccidental del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, una acusación que precedió la invasión de Moscú a Ucrania en febrero de 2022.

El Kremlin apostaba por la elección de Karapetyan, del bloque afín a Rusia, un multimillonario que hizo su patrimonio en ese país y se encuentra bajo arresto domiciliario por presuntamente alentar un golpe de Estado contra Pashinian.

Sin embargo, Karapetyan rechaza la acusación de golpista y se declara como un perseguido político.

Los resultados sugieren que el partido gobernante obtendría 61 escaños en la Asamblea Nacional, lo que representa el 58 % del total de curules. En caso de mantenerse ese porcentaje en el escrutinio final, Contrato Civil podría gobernar en solitario, aunque no podría reformar la Constitución como desea Pashinian, en un intento por ratificar el acuerdo de paz alcanzado con Azerbaiyán en agosto de 2025.

Este lunes, Pashinian insistió en su intención de "formalizar" un acuerdo con el país vecino, que lanzó una ofensiva contra Armenia en el otoño de 2023. "Ya estamos trabajando en ello", expresó el primer ministro, antes de abogar también por el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Turquía y la reapertura de la frontera cerrada desde 1993, un paso fundamental para romper el aislamiento de un país sin salida al mar.

Si bien la Comisión Electoral Central afirma haber contabilizado las papeletas de todos los distritos electorales, los resultados oficiales completos no se publicarán hasta el domingo, lo que abre un lapso para que los partidos políticos presenten denuncias sobre posibles irregularidades electorales.

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Europa celebra el resultado en Armenia

Las felicitaciones dirigidas a Nikol Pashinian por la victoria electoral comenzaron a llegar por parte de altos funcionarios de la Unión Europea, entre ellos el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien sostuvo que "juntos, la UE y Armenia están fortaleciendo los lazos entre los pueblos y creando nuevas oportunidades en energía, comercio y digitalización".

En una publicación en X, Costa vaticinó "un futuro más pacífico y próspero para toda la región" como consecuencia de la elección del candidato prooccidental.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invocó las protestas masivas lideradas por Pashinian hace ocho años que derrocaron al exprimer ministro de Armenia Serzh Sargsyan y llevaron al actual primer ministro al poder.

"El espíritu de la Revolución de Terciopelo que lideraste en 2018 sigue vivo", escribió la líder comunitaria en una publicación en redes sociales, en la que añadió: "Armenia puede contar con nosotros". Asimismo, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, celebró que los armenios apostaran por un "futuro europeo".

Varios de los países que componen los Veintisiete y aliados occidentales se unieron individualmente a la celebración comunitaria. Alemania, uno de los Estados que enviaron observadores electorales a Armenia, destacó que las votaciones no hayan sido impactadas por la "injerencia rusa".

Paralelamente, el presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó a su homólogo armenio por obtener una "amplia mayoría" y lo invitó a "reforzar todavía más" la cooperación bilateral.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, definió el resultado en las urnas como "una victoria de la soberanía de Armenia, de su independencia y de su derecho a vivir como escojan".

Pashinián aseguró este lunes que su gobierno seguirá introduciendo las reformas políticas y económicas necesarias para materializar su adhesión a la UE, aunque admitió que el país aún no está preparado para ello.

"Nuestra política continuará orientándose hacia la diversificación de los mercados de exportación", explicó, antes de resaltar la autorización reciente de la UE para el acceso de los productos agrícolas armenios al bloque comunitario sin pago de aranceles.

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El Kremlin denuncia "injerencia" de Europa

La efusión europea por el resultado de los comicios en Armenia contrasta con el malestar de Moscú, que busca sembrar dudas sobre la credibilidad de las elecciones. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, afirmó este lunes que la campaña electoral se ejecutó en un contexto de "presión sin precedentes sobre la oposición" e "interferencia de Occidente".

La declaración de la portavoz rusa recordó las seis órdenes de arresto emitidas contra miembros de Armenia Fuerte el día antes de las elecciones, quienes fueron acusados de comprar votos. Samvel Karapetyan aseguró que unas 700 personas vinculadas a su formación fueron detenidas durante la campaña.

En paralelo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a la prensa que el gobierno ruso está "tomando nota de todos los informes relativos a las elecciones, incluidos los informes sobre las numerosas irregularidades que tuvieron lugar durante las mismas", aunque se abstuvo de detallar más la denuncia a la espera de la publicación de los resultados oficiales completos.

El partido de Samvel Karapetyan, Armenia Fuerte, promueve el fortalecimiento de los lazos comerciales con Moscú y ha acusado a Pashinian de intentar iniciar una guerra con el Kremlin.

Moscú habla de injerencia electoral, pese a que diversos analistas detectaron desinformación en internet, actividad de hackers y narrativas favorables al Kremlin durante la campaña. Además, las autoridades rusas impusieron una serie de limitaciones a las exportaciones armenias en las semanas previas a la votación.

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Los observadores no reportan irregularidades

La misión internacional de observación electoral en Armenia expresó en una conferencia de prensa en Ereván el lunes que la jornada electoral se desarrolló de una forma "abrumadoramente positiva" en la gran mayoría de los colegios electorales.

Eso sí, el grupo de veedores señaló que hubo una "injerencia extranjera directa" en los comicios, en forma de restricciones comerciales destinadas a influir en los votantes armenios a favor de la oposición prorrusa.

Además, los observadores aseguraron que el acceso a información confiable fue condicionado por un entorno mediático polarizado, una cobertura sesgada y campañas de manipulación en internet.

En contraparte, la comisión añadió que los procesamientos de figuras de la oposición antes de la votación contribuyeron a la percepción de "justicia selectiva".

Una mujer vota en un punto electoral en Ereván, Armenia, el 7 de junio de 2026.

En una muestra de diplomacia salomónica, Pashinian indicó este lunes que viajará próximamente a Moscú, Bruselas y Washington.

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Con AP, Reuters y EFE

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