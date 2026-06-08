Lo esencial:

Irán lanzó este domingo varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra Líbano.

Israel respondió el lunes con ataques a objetivos militares en el oeste y centro de irán.

Israel activó sus sistemas de defensa y aseguró haber interceptado todos los misiles lanzados por Irán.

Donald Trump pidió que se llevaran a cabo más ataques “quirúrgicos” contra Hezbolá en Líbano , en una entrevista con el canal estadounidense ‘NBC’.

, en una entrevista con el canal estadounidense ‘NBC’. Israel atacó lo que presento como “centros de mando terroristas” , en los suburbios de sur de Beirut.

, en los suburbios de Las fuerzas israelíes también ordenaron la evacuación de la ciudad de Tiro en el sur de Líbano, por posibles futuros bombardeos.

en el sur de Líbano, por posibles futuros bombardeos. Estos acontecimientos ocurren cinco días después de un frágil cese al fuego pactado entre los gobiernos de Líbano e Israel, pero rechazado por Hezbolá, lo que debilita fuertemente el alcance del acuerdo.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado, a continuación las principales noticias de Medio Oriente de este domingo 7 de junio de 2026.

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