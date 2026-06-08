Lo esencial:
- Irán lanzó este domingo varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra Líbano.
- Israel respondió el lunes con ataques a objetivos militares en el oeste y centro de irán.
- Israel activó sus sistemas de defensa y aseguró haber interceptado todos los misiles lanzados por Irán.
- Donald Trump pidió que se llevaran a cabo más ataques “quirúrgicos” contra Hezbolá en Líbano, en una entrevista con el canal estadounidense ‘NBC’.
- Israel atacó lo que presento como “centros de mando terroristas”, en los suburbios de sur de Beirut.
- Las fuerzas israelíes también ordenaron la evacuación de la ciudad de Tiro en el sur de Líbano, por posibles futuros bombardeos.
- Estos acontecimientos ocurren cinco días después de un frágil cese al fuego pactado entre los gobiernos de Líbano e Israel, pero rechazado por Hezbolá, lo que debilita fuertemente el alcance del acuerdo.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado, a continuación las principales noticias de Medio Oriente de este domingo 7 de junio de 2026.
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