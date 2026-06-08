Lo esencial
- Los resultados oficiales del balotaje presidencial peruano se comenzaron a conocer el domingo en la noche: la derechista Keiko Fujimori lidera con 52,6% y el izquierdista Roberto Sánchez es segundo con 47,3% de apoyo, al 68% escrutado.
- Las proyecciones de las consultoras, sin embargo, reiteran un empate técnico entre los dos aspirantes con cerca del 49% cada uno.
- Si la diferencia entre los candidatos es estrecha, el escrutinio podría prolongarse durante varias horas.
- La jornada electoral se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad y con una atención especial de los mercados y de la comunidad internacional.
- El próximo presidente asumirá el desafío de gobernar un país golpeado por la inestabilidad política y con una ciudadanía preocupada por el aumento de la inseguridad y el costo de la vida.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación la información de esta cobertura especial de una elección que puede marcar el futuro de Perú.
Compartir esta nota