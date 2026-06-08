El joven piloto de 19 años, que arrancó desde la pole position y que mantuvo el liderato durante las 78 vueltas, se impuso al británico Lewis Hamilton (Ferrari) y al francés Isack Hadjar (Red Bull), si bien este último podría sufrir una sanción.

El del domingo es un paso más en una temporada prácticamente perfecta del joven italiano, que suma ya cuatro pole position y cinco victorias en seis Grandes Premios. En el campeonato eso se traduce en 66 puntos de ventaja sobre Hamilton y en 68 sobre su compañero británico George Russell (Mercedes), que terminó fuera de los puntos luego de sufrir una sanción en el tramo final de la carrera.

Hamilton, siete veces campeón del mundo, evitó el descalabro de la Scuderia, que parecía tener cerrado un doble podio junto a Charles Leclerc.

Sin embargo el piloto monegasco tuvo problemas en sus frenos y a falta de doce vueltas acabó impactando contra el muro en la última curva.

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Hadjar, que sufrió problemas de motor, sumó en Mónaco el segundo podio de su carrera.

Por detrás, el francés Pierre Gasly (Alpine) cruzó la línea de meta en tercera posición pero quedó finamente séptimo tras encajar dos sanciones de cinco segundos, por dos excesos de velocidad en boxes.

El tailandés Alex Albon (Williams), el francés Esteban Ocon (Haas) y Sergio Pérez completaron el Top 10. El mexicano sumó así el primer punto en la historia de su escudería Cadillac en Fórmula 1.

Uno de los pilotos más decepcionados de la jornada fue el cuatro veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen. Pese a salir desde la segunda posición, su monoplaza se quedó clavado en la salida por un problema mecanico y tuvo que abandonar en la primera vuelta.

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