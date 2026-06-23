El lunes 22 de junio fueron hallados dos niños sin vida en un vehículo en Francia, mientras el país vivía el día más caluroso hasta la fecha de su última ola de altas temperaturas, que alcanzan los 43 °C.

Las dos víctimas, de dos y cuatro años, fueron encontradas sin vida en el auto de su familia en un aparcamiento residencial de la localidad de Carpentras, en el sureste del país, donde se había pronosticado que las temperaturas alcanzarían un máximo de 39 °C.

“Aún no se han determinado las causas de la muerte, pero la ola de calor es la principal línea de investigación”, afirmó la fiscal local Hélène Mourges.

Francia emitió por primera vez el lunes su alerta máxima por calor en la mitad del país, y los meteorólogos advirtieron de que este episodio de condiciones meteorológicas extremas podría llegar a ser tan grave como la ola de calor de 2003, que se cobró la vida de casi 15.000 personas en todo el territorio.

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Han cerrado más de 800 colegios de los 60.000 que hay en el país

Estos niños son solo las últimas víctimas registradas durante las temperaturas extremas. Tres personas mayores fallecieron en sus hogares a causa del calor en el suroeste de Francia el domingo, según las autoridades locales.

Además, 13 personas se ahogaron mientras intentaban refrescarse, en diferentes puntos del país durante el fin de semana, informó un responsable de Protección Civil, quien instó a no bañarse sin supervisión.

Se preveía que las temperaturas alcanzarían un máximo de 43 °C (109 °F) en la ciudad de Burdeos, en el suroeste, y de 39 °C en París el lunes por la tarde, según informó el servicio meteorológico Meteo-France.

Las temperaturas nocturnas de 25,3 °C en Burdeos y de 24,2 °C en la capital batieron los récords del mes de junio, según indicó.

Varias ciudades, entre ellas Tours y Poitiers, en el oeste de Francia, registraron la noche más calurosa de su historia, con cifras que superaron los 24 °C.

Más de 1.350 de las 60.000 escuelas del país cerraron el lunes, mientras que otras 4.042 modificaron su horario lectivo, según informó el Ministerio de Educación, actualizando el recuento anterior.

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Otros colegios han sugerido a los padres que mantengan a sus hijos en casa o que vayan a recogerlos a la hora del almuerzo.

Una profesora de primaria de la región de Burdeos, que pidió permanecer en el anonimato para poder expresarse con libertad, declaró a la AFP que le preocupaba que las autoridades no estuvieran tomando medidas para refrescar las escuelas.

Un carpintero en una azotea de Nantes durante el mes de mayo más caluroso jamás registrado en Francia.

“La semana pasada, en el aula hacía 32 °C. La situación no hará más que empeorar, mientras que el supermercado de enfrente está fresco y tiene aire acondicionado”, afirmó.

“Todo el mundo piensa que es normal, pero algún día acabaremos dando clase en los pasillos del supermercado”, agregó.

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Calentamiento global

El lunes por la mañana, las autoridades regionales de París instaron a los residentes a quedarse en casa, advirtiendo de que se esperaban interrupciones en el transporte público.

Francia está sufriendo su segunda ola de calor de este año, tras un periodo de sofoco inusual en mayo que batió récords en la mitad del país.

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Los científicos afirman que estas olas recurrentes son un claro indicador del calentamiento global, causado principalmente por la quema de carbón, petróleo y gas, y advierten de que se prevé que sean cada vez más frecuentes, más prolongadas y más intensas.

Según Meteo-France, de las 51 olas de calor registradas en todo el país desde 1947, 34 se han producido desde el año 2000 y 26 desde 2011.

Una pancarta en la que se lee "35 grados en las aulas, hace demasiado calor. Hay que actuar rápido" frente a un colegio de París, el 18 de junio de 2026.

Los estudios científicos estiman que más de 70.000 personas fallecieron en 16 países a causa de las temperaturas excepcionales que se registraron en Europa en 2003, siendo Francia e Italia los más afectados.

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Este artículo es una adaptación de su versión en francés

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