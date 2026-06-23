El rayo cayó tres veces en Filadelfia… Y hasta un poco más. En un partido con un guion inédito, Francia se mantuvo concentrada hasta el final a pesar de las tormentas que les complicaron la tarea de marcar tres goles frente a Irak y asegurar su clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial.

Los Bleus estaban avisados y el objetivo era claro: como nítidos favoritos sobre el papel, los hombres de Deschamps debían mantener el impulso adquirido tras su contundente victoria frente a Senegal (3-1) unos días antes y, sobre todo, no caer en la trampa tendida por esta selección iraquí, que no esperaba más que dar la sorpresa.

Los jugadores franceses intentaron noquear a sus rivales desde el principio y rápidamente surgió una primera gran ocasión: el disparo desviado de Koné en los primeros minutos (2’) pasó justo a la derecha de la portería de Ahmed Basil, mientras Mbappé se lanzaba para intentar empujar el balón al fondo de la red. Imparables al inicio del partido, los Bleus multiplicaron los ataques para romper la defensa iraquí. A continuación, Upamecano cayó dentro del área (7′), pero el VAR no revocó la decisión del árbitro. No hubo penalti para los franceses.

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El capitán de los Bleus no tardó mucho en volver a ser decisivo: en el minuto 14, tras un pase de Olise frente al área, lanzó un cañonazo al segundo palo que no dejó ninguna oportunidad al portero iraquí.

Lejos de dar por satisfecho, Mbappé estuvo a punto de lograr otra hazaña tras una pérdida de balón del rival, pero su disparo desde los 40 metros se fue por encima de la portería de Basil a los 40 minutos. Dos después, Akam Hashem privó al máximo goleador de los Bleus de una enorme ocasión de tiro con una entrada con la punta del pie dentro del área. Los iraquíes, a la defensiva en su área, intentaron sin embargo lanzar algunos contraataques que fueron rápidamente cortados por los defensas franceses.

El partido se interrumpió durante dos horas por una tormenta

Pero, aunque la selección francesa había empezado el partido de forma impecable, los truenos se colaron en la fiesta y activaron el protocolo contra tormentas por primera vez en este Mundial de 2026. Tras la evacuación de las gradas y una interrupción del partido de casi dos horas, los jugadores pudieron volver al campo a la 1:30 y comenzar la segunda parte a las 2:00, tras una espera interminable. Por su parte, se vio a Kylian Mbappé impacientándose durante el calentamiento sobre el césped empapado y llamando la atención a los árbitros, visiblemente desorganizados.

El mensaje que se mostró en el estadio de Filadelfia durante el partido entre Francia e Irak, que se interrumpió en el descanso debido a una alerta de tormenta el 23 de junio de 2026.

Lejos de dejarse desconcentrar por el insólito giro que había tomado la noche, los Bleus recuperaron rápidamente su ritmo en el partido. Un pase arriesgado y un control totalmente fallido del portero iraquí frente a su portería dejaron el campo libre a Dembélé, generoso como de costumbre, para asistir a Mbappé, que anotó un doblete (minuto 54, 2-0). Con este nuevo tanto, ya el cuarto en esta edición de 2026, Mbappé ha sumado su decimosexto gol en un Mundial y ha respondido a Lionel Messi, el nuevo máximo goleador de la historia de la competición (18 goles) tras su doblete marcado poco antes contra Austria. Le pisa los talones en la clasificación.

Con un precioso globo, Michael Olise estrelló el balón en el larguero unos minutos más tarde (minuto 58), mientras que Adrien Rabiot también estuvo a punto de marcar el 3-0 con un remate de cabeza que se fue rozando el poste derecho a los 59. Finalmente, fue Dembélé quien estrenó su cuenta goleadora en este Mundial con un imparable disparo cruzado con la derecha (minuto 66, 3-0).

Misión cumplida para los Bleus, que ya se han clasificado para los dieciseisavos de final.

Este artículo está adaptado de su versión en francés

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