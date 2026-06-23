El político de extrema derecha Abelardo de la Espriella, o ‘El Tigre’, como él mismo se hace llamar, obtuvo el domingo la mayoría de los votos del balotaje presidencial en Colombia, según anticiparon los datos del preconteo, a la espera del escrutinio final.

De la Espriella, de 47 años, celebró su victoria de la misma forma en que llevó a cabo la mayor parte de su campaña: saludando a sus seguidores desde detrás de un grueso cristal antibalas, vestido con la camiseta amarilla brillante de la selección nacional (un uso en campaña que llegó a prohibir la Justicia).

Este abogado millonario logró obtener el 49,7 % de los votos y derrotar a su rival de izquierdas, Iván Cepeda, por un margen mínimo (la ventaja más estrecha en la historia de las presidenciales en el país, según datos de la autoridad electoral) y a pesar de no tener experiencia política previa.

La victoria de De la Espriella (aún en el proceso de escrutinio oficial) es la última de una ola de líderes de derecha en toda América Latina, desde Nayib Bukele en El Salvador, pasando por José Antonio Kast en Chile y Javier Milei en Argentina. Incluso Perú parece seguir la misma tendencia, con Keiko Fujimori a la cabeza en la carrera por la Presidencia de ese país.

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El triunfo de De la Espriella: "Un rechazo a la izquierda" y a la derecha tradicional

Como anticipó en campaña, se espera que Abelardo de la Espriella revoque varias políticas puestas en marcha por el presidente saliente, Gustavo Petro, y la promesa de ese cambio fue una de las principales razones por las que ganó.

Mathilde Allain, profesora e investigadora del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Sorbonne Nouvelle de Francia, afirma que “más allá de un voto de apoyo a Abelardo de la Espriella, hay un voto de castigo contra Gustavo Petro, pero el fenómeno es más profundo: se trata de un rechazo a la izquierda en general”.

Las políticas del abogado son innegablemente de extrema derecha. Ya ha reiterado su intención de poner fin al conflicto armado que lleva décadas asolando Colombia mediante una ofensiva militar en tan solo 90 días, volviendo a la confrontación militar a gran escala con los grupos armados legales. También ha prometido construir diez ‘megacárceles’ y se ha comprometido a permitir el fracking.

Sin embargo, la victoria de De la Espriella no es solo una señal de la desconfianza de los colombianos hacia su izquierda política.

“Estamos asistiendo al colapso de la derecha tradicional colombiana, que ha sido incapaz de imponer un candidato”, afirma Allain. “El voto a favor de Abelardo de la Espriella es también un voto en contra de los partidos políticos, en contra de las élites y en contra del “establishment establecido”, tal y como hemos visto en otros lugares del continente”, agregó.

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De la Espriella no encaja en los marcos ni de la derecha ni de la izquierda tradicionales de Colombia; sus votos provienen tanto de quienes desean un cambio como de los escépticos de ambos bandos.

Pero, a pesar de su victoria y del respaldo del presidente de EE. UU., Donald Trump, Abelardo de la Espriella tendrá que superar su condición de outsider con una presencia política muy limitada en su país natal.

¿Qué puede hacer "sin tener un partido político ni mayoría en el Congreso"?

Tom Long, profesor del Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Warwick, afirma que la base política de De la Espriella —o más bien la falta de ella— va a suponer un importante obstáculo para él una vez que ocupe el cargo.

“Va a tener que expandirse muy rápidamente. La cuestión principal es si podrá movilizar a sus seguidores en internet y fuera del país; y, francamente, soy escéptico respecto a su capacidad para ganarse el apoyo de más provincias y municipios locales, porque es difícil construir algo si careces de base popular”, apuntó.

Allain se hace eco de esta opinión: “A Abelardo de la Espriella se le describe como un outsider antisistema, pero no hay que olvidar que no cuenta ni con un partido político ni con una mayoría en el Congreso. Para gobernar, tendrá que apoyarse en la élite tradicional colombiana" y en las fuerzas aliadas al "expresidente Álvaro Uribe, que de inmediato se han alineado con él”.

Esto, sin embargo, no significa que De la Espriella vaya a carecer necesariamente de poder: “la preocupación es que gobierne de forma más autocrática”, afirma Long.

Lealtad dividida

De la Espriella se presentó como un “defensor de la patria” durante su campaña, posando a menudo frente a los colores amarillo, azul y rojo de la bandera nacional colombiana, con un marcial saludo militar.

Sin embargo, también es ciudadano estadounidense naturalizado (lo que significa que ha jurado lealtad a Estados Unidos) y está afiliado al Partido Republicano, además de haber vivido anteriormente en Miami.

Un seguidor del candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella se envuelve en una bandera estadounidense en Barranquilla (Colombia), el 21 de junio de 2026.

“Tiene una amplia red de contactos dentro de la extrema derecha transnacional”, afirma Long. “Esto es importante para EE. UU.: Colombia lleva un siglo siendo crucial para la posición de EE. UU. en América Latina”, indica.

“De la Espriella apoyará las prioridades nacionales de la Casa Blanca: su postura sobre las drogas, la inmigración y otros temas. Petro fue la voz más crítica con los ataques de Trump contra pequeñas embarcaciones que, supuestamente, transportaban drogas. De la Espriella apoyará esa postura”, añadió.

“La estrategia de seguridad de EE. UU. (en el mandato de Donald Trump) consiste en reclutar y ampliar su influencia mediante la creación de una coalición de líderes de toda América Latina con ideas afines y que se muestren deferentes hacia EE. UU. —y, concretamente, hacia Trump—. Queda por ver si se comportarán como marionetas de su administración”, cerró.

Este artículo es una adaptación de su versión en inglés

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