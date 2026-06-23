Lo esencial: 

  • El presidente Donald Trump declaró que Irán "aceptará someterse a inspecciones exhaustivas de sus armas".
  • El Tesoro de Estados Unidos señaló que levanta provisionalmente las sanciones al petróleo iraní, hasta el 21 de agosto.
  • El Ministerio de Exteriores de Irán asegura que su delegación no negoció asuntos nucleares ni sumó nuevos compromisos durante diálogos en Suiza.
  • El vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, afirma que Irán accedió a permitir el retorno de inspectores nucleares a su país y que las conversaciones en materia atómica podrían iniciar esta semana.
  • Vance agregó que se han logrado "muy buenos avances" con respecto a Líbano.
  • El presidente libanés, Joseph Aoun, conversó telefónicamente con Vance sobre los esfuerzos para mantener el alto el fuego y frenar la escalada militar de Israel.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este lunes 22 de junio.

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