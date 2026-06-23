Tres personas murieron en un tiroteo que tuvo lugar la mañana de este 22 de junio en Côte-des-Neiges, un concurrido barrio judío de Montreal, entre ellos el perpetrador y un agente de Policía que acudió al llamado de los vecinos que lo denunciaron.

La Policía recibió una llamada informando que había un tirador activo en el hotel Homewood Suites, ubicado en un área con muy alta circulación, cerca de la salida a una importante autopista.

Cuando llegaron al lugar para reducirlo, los agentes fueron recibidos a tiros por el sospechoso, que portaba un arma larga. Uno de ellos murió en el lugar y una mujer policía fue trasladada con heridas graves a un hospital cercano, donde su condición ha sido calificada de estable.

Adicionalmente, un residente del área que circulaba por los alrededores del hotel murió y una segunda persona sufrió heridas leves, aunque no estaba claro si fueron blanco del atacante o de los disparos de la Policía para enfrentarlo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Leer tambiénTiroteo masivo en Canadá: ¿cómo es la regulación de armas del país?

Vehículos policiales en el lugar, tras un tiroteo mortal en el que un agente murió en el barrio de Côte des-Neiges, según la policía de Montreal, Quebec, Canadá, el 22 de junio de 2026.

“Es un día triste, muy triste”, lamentó el jefe de Policía de Montreal, Fady Dagher, a los periodistas luego de controlado el incidente. “Es una pesadilla”.

Es el primer caso de un policía muerto en funciones Montreal en 24 años, pero el segundo tiroteo masivo en Canadá en los últimos cuatro meses, luego de que una joven de 18 años abriera fuego en febrero en una escuela de Tumbler Ridge, Columbia Británica, matando a seis personas antes de quitarse la vida.

Inicialmente, se creyó que se trataba de un ataque dirigido a alguno de los numerosos comercios y oficinas de la comunidad judía ubicados en el lugar, pero el tirador no ingresó a ninguno de ellos, sino que esperó a los policías.

"Esto no se considera específicamente un ataque a la comunidad judía, aunque nos preguntamos por qué esta zona fue atacada”, declaró a AFP el rabino Gezy Markowitz.

Leer tambiénOpenAI enfrenta una "ola" de demandas por un tiroteo en Canadá

Paralización general para enfrentar la amenaza

El dispositivo policial para enfrentar al tirador ocasionó una paralización en el área, con la Policía pidiendo a los vecinos que se refugiaran en sus casas y oficinas y se mantuvieran alejados de las ventanas.

Además, fue interrumpida la circulación en la autopista Décarie en ambas direcciones y se cerró la línea Naranja del metro entre las estaciones Côte-Vertu y Lionel-Groulx.

La situación fue controlada poco después, luego de que el hombre fuera eliminado por los agentes que acudieron a reforzar la operación, pero el cerco se mantuvo en total unas tres horas, mientras laPolicía intentaba determinar si había más atacantes involucrados.

Una vecina observa cómo la policía de Montreal trabaja en la escena de un tiroteo el lunes 22 de junio de 2026.

En una publicación en X, la primera ministra de Quebec Christine Fréchette se declaró “profundamente conmocionada” por lo sucedido e hizo un llamado a “evitar especulaciones”.

Mientras tanto, la alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, ofreció sus “sinceras condolencias” a la familia y compañeros del oficial muerto en el operativo, y anunció que las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos en su memoria.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se declaró “horrorizado” por los hechos, además de agradecer a los “valiente policías” que ayudaron a controlar la situación.

Ian Lafrenière, ministro de Seguridad Interior de Quebec, declaró a ‘Radio Canada’ que se desconocía “el motivo detrás de todo esto”.

Un residente del complejo de apartamentos Westbury, ubicado cerca del hotel, relató a ‘CBC’ que cuando comenzaron a escucharse los disparos se vivieron escenas de angustia, con familias huyendo para resguardarse y padres arrancando a sus hijos de las estructuras de juego de un parque cercano.

Leer tambiénTiroteo en Canadá: al menos 10 muertos en Tumble Ridge; la presunta tiradora murió

Con EFE, Reuters, AFP y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más