El cantante y productor Juan Carlos Rodríguez, integrante del dúo cristiano Tercer Cielo, pidió disculpas públicas a Lilly Goodman y su familia luego de la controversia generada por sus declaraciones sobre supuesta falta de reconocimiento a su trabajo en los inicios de la carrera de la artista.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Rodríguez reconoció que manejó de forma incorrecta la situación y aseguró haber aprendido de lo ocurrido.

“Pido perdón a Lilly y su familia por la manera en que manejé esto. Reconozco su trabajo y su ministerio. También estoy abierto a resolver con quien sea que haya tenido conflictos en el pasado”. Juan Carlos Rodríguez, cantante y productor.

Junto al mensaje, el integrante de la agrupación cristiana compartió una reflexión titulada “Consejos para mí mismo y al que le caiga según tu profesión”, donde enumeró varias lecciones personales tras la polémica.

Entre ellas señaló que “jamás escribas desde el enojo”, además de recomendar no hacer públicas frustraciones personales y aprender a separar los roles de amigo, productor y compositor.

Asimismo, expresó que “el cristiano (el más importante): perdonar, poner la otra mejilla y también pedir perdón cuando actuaste mal”.

La controversia surgió luego de que Rodríguez afirmara sentirse decepcionado porque, según dijo, Goodman nunca lo menciona públicamente como autor y productor de canciones que marcaron el inicio de su trayectoria artística. Entre los temas mencionados por el integrante de Tercer Cielo figura “Iglesia”, uno de los éxitos más conocidos de la cantante.

En medio de la polémica, Lilly Goodman compartió en sus redes sociales mensajes bíblicos relacionados con la lucha espiritual y la fortaleza en tiempos difíciles, aunque sin referirse directamente a las acusaciones.

La situación provocó numerosas reacciones entre seguidores de la música cristiana y figuras vinculadas al género, debido a la larga trayectoria y colaboración artística que ambos mantuvieron durante años.

Registros públicos y créditos musicales muestran que Juan Carlos Rodríguez participó como productor en álbumes de Goodman como Sobreviviré y Sin miedo a nada, además de colaborar en canciones junto a la artista.

Hasta el momento, Goodman no ha emitido declaraciones públicas sobre las disculpas ofrecidas por el músico.

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