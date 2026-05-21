La relación profesional entre Tercer Cielo y Lilly Goodman volvió al centro de la conversación pública luego de que Juan Carlos Rodríguez, integrante del dúo cristiano, publicara varios mensajes en redes sociales reclamando reconocimiento por su participación en los inicios de la carrera de la artista.

A través de historias en Instagram, Rodríguez afirmó que escribió y produjo algunos de los temas más importantes del repertorio de Goodman, incluyendo “Al Final”, una de las canciones más populares de la música cristiana en español. El productor y cantante sostuvo que nunca ha recibido el debido reconocimiento público por esos aportes.

“Hay canciones que marcaron generaciones y que nacieron de nuestro trabajo”, expresó Rodríguez en una de las publicaciones difundidas esta semana, donde también recordó las dificultades económicas que ambos enfrentaron durante sus primeros años en la industria musical.

El integrante de Tercer Cielo señaló además que, en esa etapa inicial, tanto él como otros colaboradores cercanos ayudaron a impulsar la carrera de Goodman. Entre los nombres mencionados estuvo el cantante cristiano Marcos Yaroide, a quien también consideró poco reconocido por su apoyo en esos años.

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La controversia tomó mayor fuerza luego de que Rodríguez asegurara que la cantante lo bloqueó en redes sociales tras sus declaraciones. Las publicaciones generaron reacciones divididas entre seguidores y figuras vinculadas al ámbito artístico cristiano.

Uno de los que reaccionó fue el cantante urbano cristiano Chris Lebrón, quien cuestionó públicamente la postura del artista y consideró que las ayudas ofrecidas “de corazón” no deberían reclamarse posteriormente. Rodríguez respondió defendiendo su derecho a pedir reconocimiento por su trabajo creativo y profesional.

Hasta el momento, Lilly Goodman no ha emitido declaraciones públicas sobre las afirmaciones realizadas por el integrante de Tercer Cielo.

Ambos artistas mantienen una trayectoria consolidada dentro de la música cristiana latina y colaboraron en proyectos musicales durante los primeros años de carrera de Goodman, incluyendo producciones discográficas y composiciones que lograron amplia difusión en el público evangélico hispano.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más