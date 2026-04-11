Hoy es el concierto del “Novio de América”, Chayanne, quien se presenta en el Estadio Quisqueya Juan Marichal como parte de su gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026”.

El evento, pautado para las 8:30 de la noche, movilizará a miles de personas en el Distrito Nacional, lo que provocará alta congestión vehicular, especialmente en los alrededores del estadio.

A esto se suma una alerta verde por vaguada, con pronóstico de lluvias que podría complicar aún más el tránsito.

Vías que se podrían congestionar

El flujo vehicular se concentrará principalmente en las vías más cercanas al estadio, donde el acceso directo al evento genera cuellos de botella, especialmente en horas previas y al finalizar el concierto.

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Las calles y avenidas con mayor probabilidad de congestionarse son:

Avenida Tiradentes

Avenida Ortega y Gasset

Calles Internas del Ensanche La Fé

Estas vías funcionan como entradas y salidas naturales del estadio, por lo que tienden a saturarse antes y después del evento.

¿Cómo llegar sin quedar atrapado en el tapón?

Más que evitar la zona, la estrategia está en cómo acercarse sin entrar por los accesos más congestionados. Usar vías paralelas y luego calles internas puede marcar la diferencia en el tiempo de llegada.

La experiencia en eventos masivos indica que quienes intentan llegar directamente al frente del estadio son los que enfrentan mayor congestión.

Para evitar contratiempos:

Evita incorporarte directamente a las vías principales que conectan con el estadio.

Acércate utilizando vías paralelas y de menor flujo.

Ingresa al perímetro por calles secundarias o residenciales.

Estaciónate a varias cuadras y camina hacia el recinto.

Mientras más directo intentes llegar, más probable es que quedes atrapado en el tapón.

Recomendaciones para llegar a tiempo

Llegar con anticipación no solo evita el estrés del tráfico, sino que también permite un acceso más organizado al recinto, especialmente en eventos de alta asistencia.

Sal con 2 a 3 horas de anticipación.

Llega temprano para evitar filas.

Verifica tu entrada (digital o física) antes de salir.

Recomendaciones ante la vaguada

Las condiciones del tiempo este sábado estarán marcadas por la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, lo que mantendrá un ambiente inestable durante gran parte del día y la noche.

Según el pronóstico, se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con posibilidad de extenderse hasta horas nocturnas, incluyendo el momento del concierto.

En el caso del Gran Santo Domingo, no se descartan lluvias durante la tarde y noche, lo que podría impactar directamente la llegada y salida del evento.

Ante este escenario:

Lleva paraguas o capa impermeable.

Usa calzado adecuado para superficies mojadas.

Sal con más tiempo por posibles retrasos.

Evita zonas propensas a inundaciones urbanas.

Mantente atento a actualizaciones meteorológicas.

Aunque no necesariamente lloverá de forma constante, sí existe alta probabilidad de chubascos intermitentes durante la noche.

¿Qué no debes olvidar para el concierto?

Más allá del tráfico y el clima, hay aspectos logísticos que pueden hacer la diferencia entre una experiencia fluida y contratiempos al ingresar o salir del evento.

Para disfrutar el concierto sin inconvenientes:

Verifica tu entrada (digital o física) antes de salir.

Llega temprano para evitar filas y aglomeraciones.

Usa transporte por aplicaciones o taxi ante el alto flujo vehicular.

Evita llevar mochilas grandes para agilizar el acceso.

Ante las condiciones climáticas y la alerta vigente:

Mantente informado a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet)

Lleva paraguas o capa ligera por posibles lluvias.

Sal con más anticipación de lo habitual.

Prioriza transporte seguro para evitar desplazamientos a pie en zonas con agua acumulada.

Con una adecuada planificación, tomando en cuenta el estado del tiempo y las condiciones del tránsito, los asistentes podrán disfrutar del concierto de Chayanne sin mayores contratiempos. Procure salir con tiempo, manténgase informado y priorice la seguridad para vivir una noche de música y recuerdos.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más