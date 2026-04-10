Este sábado 11 de abril de 2026, el artista puertorriqueño Chayanne regresará a la República Dominicana como parte de su gira Bailemos Otra Vez Tour, con una presentación en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo.

Su visita marca un nuevo capítulo en la relación del cantante con el público dominicano, que lo ha acompañado durante décadas en distintas etapas de su carrera y giras internacionales.

Chayanne en República Dominicana: los conciertos más recordados

A lo largo de los años, Chayanne ha incluido a República Dominicana en varias de sus giras internacionales, consolidando una base de seguidores fieles en el país.

Años 90 y 2000: Durante distintas giras internacionales, Chayanne se presentó en escenarios emblemáticos de Santo Domingo, incluyendo el entonces Palacio de los Deportes, en una etapa en la que su popularidad en la región ya era masiva.

Durante distintas giras internacionales, se presentó en escenarios emblemáticos de Santo Domingo, incluyendo el entonces Palacio de los Deportes, en una etapa en la que su popularidad en la región ya era masiva. 2015: Con su gira En Todo Estaré World Tour, el artista regresó al país, generando gran expectativa y una alta asistencia de público en la capital.

Con su gira En Todo Estaré World Tour, el artista regresó al país, generando gran expectativa y una alta asistencia de público en la capital. 2018–2019: Durante la gira Desde el Alma Tour, Chayanne volvió a encontrarse con su público dominicano en un concierto multitudinario en Santo Domingo, reafirmando su vigencia en los escenarios.

Durante la gira Desde el Alma Tour, Chayanne volvió a encontrarse con su público dominicano en un concierto multitudinario en Santo Domingo, reafirmando su vigencia en los escenarios. 2026: Su más reciente regreso será este sábado 11 de abril en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, con el Bailemos Otra Vez Tour, una gira que recorre sus mayores éxitos y nuevas interpretaciones.

Detalles del concierto 2026

Fecha: sábado 11 de abril de 2026

sábado 11 de abril de 2026 Lugar: Estadio Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo

Estadio Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo Hora: 8:30 p.m.

Cada presentación de Chayanne en República Dominicana ha trascendido lo musical para convertirse en un encuentro generacional. Sus conciertos han sido espacios donde la nostalgia, el baile y el romance se encuentran en un mismo escenario.

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Este 11 de abril de 2026, el Estadio Quisqueya Juan Marichal volverá a ser testigo de ese vínculo especial entre el artista y su público dominicano, en una noche que promete sumar un nuevo capítulo a una historia de fidelidad musical que se mantiene viva con el paso del tiempo.