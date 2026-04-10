En cada fiesta, boda o quinceañero, hay un instante en que la música se detiene y los latidos se sincronizan con una melodía de vals. Ese momento tiene un nombre propio: Chayanne. Con su voz cálida, su carisma y su energía inconfundible, el artista puertorriqueño ha construido, a lo largo de décadas, un repertorio que trasciende generaciones.

Desde la ternura de Tiempo de vals hasta la potencia escénica de Torero, sus canciones no solo dominaron la radio y los escenarios, sino que se integraron al imaginario cultural latinoamericano, convirtiéndose en parte de celebraciones, recuerdos y emociones compartidas.

A continuación, un repaso por algunas de sus canciones más icónicas.

Baladas románticas inolvidables para el concierto de Chayanne

Tiempo de vals (1990): clásico de bodas y quinceañeros, símbolo de tradición y romanticismo.

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Completamente enamorados (1990): una de sus baladas más emblemáticas en Latinoamérica.

Un siglo sin ti (2003): tema melódico convertido en favorito del público.

Y tú te vas (2002): intensa balada sobre la despedida y el desamor.

Dejaría todo (1998): una de sus interpretaciones más apasionadas.

Me enamoré de ti (2009): reafirma su estilo romántico contemporáneo.

Éxitos bailables y energéticos

Fiesta en América (1987): uno de los temas que impulsó su proyección internacional.

Salomé (1998): fusión tropical con pop, muy popular en fiestas.

Provócame (1992): clásico sensual de su repertorio.

Torero (2002): uno de sus mayores éxitos globales.

Madre Tierra (Oye) (2014): mensaje positivo con ritmo moderno.

Humanos a Marte (2014): acercamiento a nuevas generaciones.

Bailando bachata (2023): su éxito más reciente, que lo mantiene vigente.

A lo largo de más de tres décadas, Chayanne ha logrado que su música se mantenga vigente y transversal. Sus baladas y temas bailables forman parte de la banda sonora de la cultura popular latinoamericana, presentes en celebraciones familiares, emisoras de radio y escenarios internacionales. Con himnos como Tiempo de vals y Torero, el artista reafirma su lugar en la memoria colectiva y en la historia de la música latina.

Franchesca Espinosa Disla Soy Franchesca Espinosa Disla. Franch para los cercanos, estudiante de Comunicación Social mención Periodismo, locutora y fashion blogger por vocación. Veo la moda como una forma de contar historias, más allá de prendas bonitas, pasarelas o ilustraciones perfectas. Para mí, cada Outfit of the Day es una crónica visual, una narrativa cultural, una postura frente al mundo. Ver más