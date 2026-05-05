Met Gala 2026: los looks que convirtieron la alfombra roja en una obra de arte

El primer lunes de mayo volvió a detener al mundo de la moda. La Met Gala 2026, celebrada el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, reunió a las figuras más influyentes del espectáculo, la música y el diseño bajo el concepto "Costume Art", la exposición del Costume Institute, y el dress code "Fashion is Art", una invitación abierta a explorar el cuerpo humano como soporte artístico.

Las co-presidentas de la velada fueron Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y la directora de Vogue, Anna Wintour. El resultado en la alfombra roja fue una noche de propuestas audaces, referencias históricas y artesanía de alto vuelo. Estos son los looks que se robaron la conversación.

El regreso de Beyoncé a la Met Gala

Después de una ausencia de diez años, su última aparición había sido en 2016, para el tema "Manus x Machina", Beyoncé regresó a la Met Gala como co-presidenta y lo hizo a lo grande. La reina del pop llegó acompañada de Jay-Z y de su hija Blue Ivy Carter, de 14 años, quien debutó en el evento.

Su look, diseñado por Olivier Rousteing (Balmain), fue una declaración de principios: un vestido de malla color piel cubierto por un esqueleto de cristales que recorría todo el cuerpo, incluyendo los guantes. Por encima, una dramática capa-tren de plumas ombré que requirió de cinco personas para subir las escaleras del museo. El conjunto fue interpretado como un posible guiño a su próximo álbum Act III. Beyoncé misma lo describió como un homenaje a alguien "que ha sido tan leal" a ella a lo largo de su carrera.

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1 de 2 | 2 de 2 | Beyonce en la Met Gala.

Rihanna: escultura viviente de Maison Margiela

Como cada año que aparece, Rihanna fue la llegada más esperada de la noche, y volvió a justificar la espera. La artista y empresaria se presentó pasadas las 9 p.m. con un look de Maison Margiela Couture by Glenn Martens, fusionando dos piezas de la colección Artisanal 2025 de la maison.

El vestido, una columna drapeada en seda duchess tejida, está inspirado en la arquitectura medieval de Flandes. Su corsé cuenta con más de 115,000 cuentas de cristal, joyas antiguas y cadenas, y tardó 1,380 horas en bordarse. Los hilos metálicos reciclados, típicamente usados para cableado de computadoras, le daban un brillo industrial único. Un tocado art déco completó el conjunto.

Kendall Jenner: la Victoria Alada de GapStudio

En su 12va Met Gala, Kendall Jenner se asoció por primera vez con Zac Posen, director creativo de Gap Inc., para crear un look de GapStudio inspirado en la Winged Victory of Samothrace, la escultura griega del siglo II a.C. que recibe a los visitantes del Louvre.

El resultado fue un vestido largo de tela drapeada, construido a partir de pliegues y fruncidos asimétricos que envuelven el cuerpo desde un solo hombro. La tela se anuda en la cadera creando movimiento y tensión, mientras la falda se extiende en una cola monumental. Jenner confesó que el look de Christina Ricci en la Met Gala de 2011, el llamado "vestido araña" de Posen, había estado en su mood board por años.

Hailey Bieber: diosa griega en oro de 24 quilates

Hailey Bieber llegó a los escalones del Met como una diosa de la Antigüedad. Su look de Saint Laurent by Anthony Vaccarello presentó una coraza moldeada a su medida, fabricada íntegramente en oro de 24 quilates, de la que fluía una etérea falda larga de gasa de seda azul. El conjunto se completó con sandalias de cuero metalizado.

El diseño es una reinterpretación directa de la colección de alta costura otoño 1969 de Yves Saint Laurent, en la que el modisto colaboró con el escultor francés Claude Lalanne para crear corazas metálicas mediante un proceso de electrodeposición.

Anne Hathaway: el vestido como lienzo

La actriz, en su novena asistencia a la gala, llegó con uno de los looks más conceptualmente sólidos de la noche. Vistió un vestido de alta costura de Michael Kors Collection, creado en colaboración con el artista estadounidense Peter McGough —amigo cercano de Kors—, que tomó literalmente el dress code: el vestido es un lienzo pintado a mano.

La pieza es un ball gown strapless de seda Mikado negra, con escote pronunciado y abertura lateral, sobre el cual McGough pintó directamente, inspirado en un poema. Una colaboración entre moda y arte visual en su sentido más literal.

Gwendoline Christie: la máscara como obra de arte

La actriz de Game of Thrones y Wednesday cumplió un sueño de 13 años al llegar a la Met Gala vestida por su pareja, el diseñador británico Giles Deacon. El look rinde homenaje a tres artistas que Christie admira profundamente: el pintor John Singer Sargent, cuya elegancia se refleja en la cintura ceñida y la falda sirena del vestido, la fotógrafa surrealista Madame Yevonde, y un tercer referente personal.

El elemento más llamativo fue una máscara elaborada que la actriz describió como "una obra de arte en sí misma", convirtiendo su presencia en la alfombra en una performance completa.

Chase Infiniti: la Venus de Milo con 1.5 millones de lentejuelas

En su primera Met Gala, la actriz Chase Infiniti (One Battle After Another) entendió perfectamente el assignment. Llegó con un vestido de Thom Browne inspirado en la Venus de Milo, la famosa escultura griega del siglo II a.C. de Alexandros de Antioch.

El diseño está bordado con más de 1.5 millones de lentejuelas apiladas y flecos de seda en más de 600 colores distintos, todos dispuestos para imitar las pinceladas de una obra pictórica. Un ejercicio de trompe l’oeil textil de altísima manufactura.

Alex Consani: Botticelli y el Cisne Negro

La modelo Alex Consani llegó con un vestido y capa de Gucci by Demna, inspirado en la Primavera de Sandro Botticelli. Demna se concentró en la escena de la derecha del cuadro, donde Céfiro, dios del viento del oeste, rapta a Cloris, diosa de las flores. El resultado fue una pieza que mezcló referencias del Renacimiento italiano con la estética oscura de Black Swan, en una combinación visualmente impactante.

Sombr: 500 horas de trabajo en Valentino

El cantante neoyorquino Sombr debutó en la Met Gala con una capa personalizada de Valentino by Alessandro Michele que requirió 500 horas de trabajo artesanal. "Quería ser un 'lienzo con punto de vista' para la creatividad de Alessandro Michele", declaró el artista. "La moda es arte, y el arte trata de expresar emoción".

Bad Bunny: 50 años más viejo en la alfombra roja

El puertorriqueño Bad Bunny protagonizó uno de los momentos más disruptivos de la noche. Llegó convertido en una versión de sí mismo 50 años mayor: arrugas profundas, cabello y barba blancos, y bastón, gracias a prótesis hiperrealistas del maquillador Mike Marino —el mismo artífice de los disfraces de Heidi Klum—. El look dialogó directamente con la sección de la exposición Costume Art dedicada al cuerpo que envejece. Para el vestuario, eligió un esmoquin negro de Zara en colaboración con la marca.

Otros vestuarios de la Met Gala 2026

1 de 8 | Naomi Osaka 2 de 8 | Lena Mahfouf 3 de 8 | Sam Smith 4 de 8 | Rauw Alejandro 5 de 8 | Zoë Kravitz 6 de 8 | Maluma 7 de 8 | Connor Storrie 8 de 8 | Katy Perry

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