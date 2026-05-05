Escritores españoles y dominicanos se reunirán del 21 al 23 de mayo en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros para celebrar la figura y la obra del poeta y narrador Antonio Pereira, uno de los cuentistas más reconocidos de la literatura española del siglo XX.

Durante los días 21 y 22 de mayo, a partir de las 6:00 p.m., el Centro Cultural de España, ubicado en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, será el escenario de dos jornadas culturales dedicadas al escritor leonés.

Participarán los españoles Joaquín Otero Pereira, director de la Fundación Antonio Pereira; Juan Carlos Mestre, poeta y grabadista de reconocida trayectoria, y el músico Cuco Pérez. Por la parte dominicana, estarán presentes Soledad Álvarez, Plinio Chahín, Jochy Herrera y José Mármol.

El homenaje llega a Santiago con recital en el Centro León

El sábado 23 de mayo, el grupo se trasladará a Santiago de los Caballeros, donde el Centro León acogerá, desde las 5:00 p.m., una conferencia sobre la obra de Pereira y un recital poético a cargo de Juan Carlos Mestre, acompañado del acordeonista Cuco Pérez. En esta jornada se sumará también el poeta, ensayista y catedrático dominicano Fernando Cabrera.

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Quién fue Antonio Pereira

Antonio Pereira nació el 13 de junio de 1923 en Villafranca del Bierzo, León, y falleció en esa misma ciudad el 25 de abril de 2009. Desde joven se dio a conocer como poeta, concibiendo la poesía como la voz ética de la condición humana. Entre sus poemarios se destacan El regreso (1964), Del monte y los caminos (1966), Cancionero de Sagres (1973) y Una tarde a las ocho (1995).

Fue también un gran narrador oral y practicante del filandón, la tradición leonesa de contar cuentos en público —originalmente mientras se realizaban trabajos manuales—, junto a autores como Juan Pedro Aparicio, José María Merino y Luis Mateo Díez.

Una obra cuentística de referencia en la literatura española

Su primer cuento publicado data de 1957, y en 1966 lanzó su primer libro de relatos, Una ventana a la carretera, tras ganar el concurso Leopoldo Alas. Desde entonces se consolidó como uno de los narradores más prolíficos y prestigiosos de las letras españolas del siglo XX.

Entre sus títulos más destacados en el género del cuento figuran El ingeniero Balboa y otras historias civiles (1976), Historias veniales de amor (1978), Los brazos de la i griega (1982), El síndrome de Estocolmo (1988), Picasso en el desván (1991) y La divisa de la torre (2007).

Premios y reconocimientos

La obra de Antonio Pereira acumuló importantes galardones a lo largo de su carrera: el Premio Fastenrath de la Real Academia Española (1988), el Premio Torrente Ballester (1994), el Premio Castilla y León de las Letras (1999) y el Premio Quevedo del Ayuntamiento de Madrid (2007), entre otras distinciones.

Entre sus amistades literarias más cercanas se contaban Antonio Gamoneda, Premio Cervantes 2006, y el poeta brasileño Lêdo Ivo (1924-2012), una de las voces más influyentes de la poesía latinoamericana del siglo XX.

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