Hay algo que Mónika Despradel repite con la convicción de quien lo ha visto ocurrir cientos de veces: el arte transforma vidas. Lo dice desde el escenario, desde la gestión cultural y, sobre todo, desde la Fundación Nido para Ángeles, la institución que dirige y atiende a 265 niños y niñas con parálisis cerebral en República Dominicana. Para ella, la danza no es solo una disciplina artística: es también una herramienta de recaudación, de visibilidad y de cambio social.

Este sábado 18 de abril, la Sala Carlos Paintini del Teatro Eduardo Brito será el escenario de la XVII Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial, el evento que Despradel organiza ininterrumpidamente desde hace 17 años y que en este 2026 busca recaudar entre un millón ochocientos mil y dos millones de pesos para ampliar la cobertura de la fundación. La meta es concreta: incorporar 30 niños más al programa, pasando de 265 a 295 beneficiados.

En esta entrevista, la directora habla del reto de sostener una gala de esta envergadura, del crecimiento de la danza dominicana y del trabajo silencioso —pero profundo— que se hace cada día con los niños y sus familias.

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¿Cuántos niños son beneficiados por la Fundación y cuál es la meta de esta gala?

Este año estamos haciendo la Gala Estrellas de la Danza Mundial específicamente para que nos ayude a aumentar el presupuesto: pasamos de 265 niños atendidos a 295. Queremos incorporar 30 niños más, y para eso esperamos que la gala pueda dejar alrededor de un millón ochocientos mil a dos millones de pesos. Eso nos va a permitir contratar algunos terapistas extras que necesitamos para poder atender a más niños. La gala ha sido maravillosa todos estos años y ha ido creciendo. Principalmente invito al público —que es el que define si se puede conseguir ese beneficio o no— a que se acerque, porque va a haber un espectáculo variado, con danzas diferentes, con intérpretes de diferentes países y, por supuesto, los anfitriones: República Dominicana.

Esta es una noche mágica, hermosa, donde se utiliza el cuerpo en su máxima expresión y, además, a beneficio de muchos.

Diecisiete años ininterrumpidos con esta gala. ¿Qué significa para ti, Mónika?

El compromiso de mantener una gala como esta no es fácil. Todos los años, tratándose de danza y de beneficencia, el reto más grande que tengo es mantener la calidad, mantener la intención, atraer al público. Y eso no es fácil. Pero significa mucho para mí, porque desde que empecé Nido para Ángeles decidí tomar la gala de danza como uno de los espectáculos punta de lanza de la fundación, porque vengo de la danza. En vez de hacer quizás un bingo, una caminata, un bazar o una cena, decidí apostar por el arte. Y la danza es una de las mejores formas de transformar la vida de las personas. Así que uso el arte para transformar también la vida de niños y niñas con parálisis cerebral.

¿Cómo ves la evolución de la danza en República Dominicana a lo largo de estos años?

Hay un grupo técnicamente más fortalecido y hay mucha más variedad. Hoy existen danzas clásicas, urbanas, hip-hop, salsa, merengue, ballet folclórico, afrocontemporáneo. Casi todos los espectáculos, casi todas las bodas, casi todos los lanzamientos tienen bailarines. Hay cientos de personas que pueden desarrollarse a través de la danza, y eso se ve mucho más en estos tiempos. Antes el grupo era más limitado, más exclusivo. Ahora hay muchos bailarines, muchos coreógrafos, muchos gestores de danza. Creo que estamos en un buen momento.

¿Y qué ha incidido en ese crecimiento?

Las épocas modernas, la posibilidad de acceder a información a través de las redes. Esas plataformas permiten capacitarte de otras maneras, abren los ojos, abren el hambre también. Hay clases de danza por video, hay tecnologías que han ayudado a que la gente pueda comunicar su arte, no necesariamente en un espectáculo, sino también a través de esta tecnología tan maravillosa que vino para quedarse y que podemos usar en el bien de todos, en este caso del arte.

¿Cuál es el trabajo central que hace la Fundación con los niños y sus familias?

Ahora manejamos 265 niños. Parece poco, pero es mucho, porque nuestro trabajo no es una jornada, no es un día, no es la entrega de un zapato o de una ropa. Es un programa de desarrollo integral donde ese niño pasa cuatro horas en la fundación recibiendo evaluaciones médicas, rehabilitación, escolarización, atención psicológica y atención social. En la parte social también ayudamos a crecer a las familias a través de capacitaciones. Atendemos a los más vulnerables: los ayudamos con alimentación, con medicina y, en algunos casos, hasta con transporte. Hay familias muy vulnerables a las que les estamos facilitando el traslado. Es mucho el trabajo que se hace con 265 niños, pero por supuesto que faltan muchos. Hay miles de niños todavía sin atención. Por eso motivo a otros centros a que atiendan la parálisis cerebral. Nido para Ángeles no puede ser de las pocas instituciones que lo hace. Tiene que haber más centros en el interior del país. Es una condición muy compleja porque regularmente deja varias discapacidades: la física, la cognitiva, la imposibilidad de hablar o de comunicarse. Tenemos que abrir más centros para que más niños se beneficien, y nosotros seguiremos impulsando eso.

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¿Qué le dices al público para que venga a la gala este 18 de abril?

¡Señores, 18 de abril en la Sala Carlos Piantini del Teatro Eduardo Brito! La decimoséptima gala, diecisiete años, no se la pueden perder. Vienen bailarines de Estados Unidos, Cuba, España, Canadá y República Dominicana. Diferentes estilos: clásico, contemporáneo, bolera española. La compañía José Limón, una de las más destacadas de Nueva York con la técnica contemporánea que lleva su nombre, nunca había venido a nuestro país y la vamos a tener aquí. El Ballet Nacional Dominicano con veinte intérpretes, con una pieza histórica dominicana: Salomé. No se lo pueden perder. Una noche mágica, hermosa, donde se utiliza el cuerpo en su máxima expresión y, además, a beneficio de muchos.

Cómo asistir

Las boletas están disponibles en boleteria.com.do del Teatro Nacional Eduardo Brito. La función es el sábado 18 de abril a las 8:30 PM. La XVII Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial cuenta con el respaldo de Banco Popular, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, BHD, Ministerio de Turismo, Arajet, Club de Lectores del Listín Diario, Induveca y JCDecaux.

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más