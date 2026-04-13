El Teatro Nacional Eduardo Brito será, este sábado 18 de abril a las 8:30 de la noche, el escenario de uno de los eventos de danza más esperados del año en Santo Domingo. La XVII Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial reunirá a figuras estelares de compañías internacionales de primer nivel, en una noche que combina arte de alto vuelo con un propósito social: recaudar fondos para la Fundación Nido Para Ángeles, que trabaja por la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral y sus familias.

Una noche, cinco países, un escenario

El canadiense Roddy Doble.

Lo que hace singular a esta edición no es solo la cantidad de intérpretes convocados, sino la diversidad de sus procedencias y técnicas. Desde Canadá llegan Nadya Nesvitaylo y Roddy Doble, bailarines principales del Grand Ballet de Canadá, una de las compañías más prestigiosas del continente americano. De Cuba vienen Thays Suárez, Leonardo del Río y Daunier Noblet, principales del Otro Lado Dance Company. España estará representada por Estela Alonso, estrella de la técnica bolera del Ballet Nacional de España, un estilo de raíces académicas españolas que raramente se ve en los escenarios dominicanos.

Desde Estados Unidos participarán Joey Columbus y Lauren Twomley, bailarines principales del Limón Dance Company, la histórica compañía fundada por el coreógrafo mexicano-estadounidense José Limón, cuya técnica —basada en el peso, la caída y la recuperación del cuerpo— debuta por primera vez en esta gala. El Ballet Nacional de la República Dominicana, dirigido por Pablo Pérez, completa el elenco junto a la joven bailarina dominicana Salma González, quien actualmente forma parte del Movéis Contemporary Ballet.

Monika Despradel y Paul Seaquist: los artífices detrás del telón

La canadiense Anya Nesvitaylo.

La producción está a cargo de la gestora cultural Monika Despradel, quien ha logrado sostener este proyecto durante 17 ediciones consecutivas, consolidándolo como una cita obligada en el calendario cultural del país. La dirección artística recae en Paul Seaquist, responsable de articular un programa que abarca danza clásica, contemporánea, bolera española y la técnica Limón en una sola velada.

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En 17 años, la gala ha reunido a más de 200 bailarines locales e internacionales de tres continentes, con estilos que van desde el tango y el flamenco hasta el hip hop y el neoclásico. Esa trayectoria convierte a este evento en algo más que una función de gala: es un archivo vivo de la danza mundial en suelo dominicano.

Arte con causa

JOEY Colombus

La Fundación Nido Para Ángeles, beneficiaria de esta edición, atiende a una población que históricamente ha tenido escaso acceso a servicios especializados en el país. La parálisis cerebral es una condición que requiere intervención multidisciplinaria sostenida —fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología— y cuyos costos suelen superar las posibilidades de las familias dominicanas de ingresos medios y bajos. Que una gala de danza internacional sea el vehículo de esa recaudación dice tanto del compromiso de sus organizadores como del potencial del arte como herramienta de impacto social.

Cómo asistir

Las boletas están disponibles en boleteria.com.do del Teatro Nacional Eduardo Brito. La función es el sábado 18 de abril a las 8:30 PM.

La XVII Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial cuenta con el respaldo de Banco Popular, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, BHD, Ministerio de Turismo, Arajet, Club de Lectores del Listín Diario, Induveca y JCDecaux.

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