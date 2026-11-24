En diciembre próximo Transparencia Internacional realizará en la República Dominicana, con el apoyo de Participación Ciudadana, su Conferencia Internacional Anticorrupción 2026 (IACC).

El gobierno dominicano, por vía de la presidencia de la República y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, está vinculado con este encuentro internacional, que reunirá a más de dos mil representantes de 140 países.

La fecha será entre el 1 y el 4 de diciembre, y allí estarán los representantes de diversos gobiernos, de organismos internacionales, sociedad civil, sector privado, académicos y activistas de todo el mundo.

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El tema para la reunión es la transparencia, integridad institucional, lavado de activos, prevención de la corrupción y cooperación transfronteriza.

La postura de apoyo de la Presidencia de la República Dominicana a esta conferencia ha sido muy clara, y ha agradecido la selección del país como sede de una reunión mundial de un organismo que tiene representaciones en casi todos los países, con sede en Berlín, y califica el encuentro como un espacio para proyectar avances en transparencia, ética institucional y fortalecimiento de los controles estatales, además de intercambiar experiencias internacionales.

El capítulo dominicano de Transparencia Internacional lo lleva Participación Ciudadana, que ha pasado a ser un organismo que promueve la transparencia desde la sociedad civil, bajando su nivel de atención a los temas políticos y electorales, a los que dedicó gran parte de sus más de 30 años de presencia pública.

La corrupción es un tema de atención universal, y en la República Dominicana sigue siendo una preocupación notoria, porque sigue habiendo corruptos y corruptores, en el sector público y en el sector privado, y porque los recursos que se disipan por los canales que construyen los corruptos debían estar destinados a enfrentar los graves problemas de desigualdad, carencias, pobreza y falta de institucionalidad.

Reconforta la disposición y el interés mostrado por las máximas autoridades del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), quienes al comentar la presencia de figuras que se presentaban como empresarios, en casos de corrupción en la administración, han dicho con claridad que algunas de esas personas nunca fueron empresarios, sino aprovechados que se hacían pasar como tales para tener negocios irregulares. Lo bueno es que ahora están al descubierto, han podido ser procesados o están en vía de ello, y hasta guardan prisión por sus actividades irregulares.

La corrupción es una lacra que sacrifica el empeño de la sociedad en procura de beneficios y favores que van dirigidos a particulares, y siempre que tienen la oportunidad “pagan” por los favores recibidos. Y pagan el mínimo, para quedarse siempre con la gran tajada.

Es satisfactorio que las autoridades se unan al esfuerzo mundial de Transparencia Internacional, y que esta Conferencia Internacional que se realizará en la República Dominicana represente un aprendizaje de los procedimientos y actos de transparencia e institucionalidad, que siempre son válidos, para reforzar la pulcritud de la vida pública.