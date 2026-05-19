Transparencia Internacional mostrará avances de RD en lucha contra la corrupción

El director de la Conferencia Mundial de Anticorrupción de Transparencia Internacional, Roberto Pérez Rocha, afirmó que en los últimos años la República Dominicana “ha hecho avances muy significativos en la lucha contra la corrupción y la defensa de los valores democráticos y la justicia social”, y aseguró que es interés de esa institución mostrar al país como un ejemplo a nivel global en esa materia.

Pérez Rocha emitió sus declaraciones durante una visita al contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, a quien motivó a participar en la próxima Conferencia Internacional de Anticorrupción, que tendrá lugar por primera vez en la República Dominicana, específicamente en Punta Cana, del 1 al 4 de diciembre de 2026, con la asistencia de aproximadamente dos mil personas de 150 países.

Rocha asistió acompañado de Leidy Blanco, miembro del consejo de Participación Ciudadana, y Faustino Collado, investigador y consultor del capítulo dominicano de Transparencia Internacional.

Pérez Rocha expresó que, en la lucha contra la corrupción, la República Dominicana “ha mostrado una voluntad política firme, creíble, para resolver los problemas más fundamentales que aquejan a la línea económica, social y política de esta importante nación”, y agregó que “así fue reflejado en nuestra última edición del índice de percepción de la corrupción”.

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Señaló que “evidentemente tenemos un fuerte interés de mostrar los avances de la República Dominicana, no solamente en materia de corrupción, sino también en reformas institucionales y en el camino hacia la consolidación de una democracia ampliamente participativa y libre”.

También sostuvo que mostrar “estos grandes ejemplos no solamente son una inspiración para muchos otros países, sino también puede aportar lecciones muy valiosas que se pueden llevar a sus casas para poder avanzar ellos también en su lucha contra la corrupción y por la justicia social”.

Conferencia reunirá a líderes internacionales

Pérez Rocha indicó que la conferencia traerá a jefes de Estado, premios nobeles, presidentes de bancos internacionales de desarrollo, representantes del sector privado, líderes de la sociedad civil y militares de diferentes partes del mundo.

Explicó que la conferencia “es realmente un espacio en el cual todos los sectores nos juntamos para determinar estrategias conjuntas que puedan ayudarnos a detener los ataques que hemos estado recibiendo en este planeta en los últimos 15 o 20 años contra la democracia”.

“Evidentemente, el objetivo de mi visita con usted, señor contralor, es invitarlo a que se integre en la conferencia, porque esperamos con muchos ánimos una gran participación de contralores y auditores generales de nación de muchos países del mundo, lo cual le permitirá a usted compartir experiencias con sus partes iguales de diferentes partes del mundo”, expuso.

Autoridades presentes en el encuentro

En el encuentro entre Pérez Rocha y Geraldo Espinosa participaron el subcontralor de la República, Cecilio Disla; el responsable de la Unidad Antifraude, Leónidas Radhamés Peña; así como las directoras de Recursos Humanos, Planificación y Desarrollo y Antifraude, Fabiola Acosta, Clara Aquino y Mirtha Gutiérrez.

También estuvo presente Daniela Peguero, de la Unidad Antifraude, entre otras personalidades.

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