La lectura es el modelo tradicional de adquisición de conocimientos, de conexión con otros, con autores, con los medios de comunicación, y al mismo tiempo es la mayor experiencia que pudiera tener un lector ávido, que adquiere mundos, vivencias, experiencias fantásticas y ficticias creadas por los más extraordinarios autores.

En PISA 2025 no salimos bien en lectura. Ningún país salió con aumento de la lectura y comprensión lectora de sus estudiantes. Y la República Dominicana resultó con déficit lamentable, pese a que contamos con una ley de estimulo e impulso de la lectura, pese a que contamos con un ministerio de Cultura que se encarga de ese desafío, y pese a que contamos con una Feria Internacional del Libro que cada año promueve el libro y la lectura.

Contamos con buenas bibliotecas públicas, como la Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo, al igual que la Biblioteca República Dominicana, o las bibliotecas Pedro Mir, de la UASD y la Pedro Henríquez Ureña de la UNPHU, o las maravillosas bibliotecas de las universidades Católica Madre y Maestra, INTEC, UNIBE y con bibliotecas de estudios sociales como la que ha reunido la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).

Sin embargo, las bibliotecas municipales están abandonadas. En cada municipio debe estar abierta una biblioteca bien equipada, con facilidades para estudiantes, niños, adultos, con libros disponibles en todos los géneros, y con un sistema de actualización. Pero los alcaldes no las apoyan, ni les otorgan personal, recursos, ni las ayudan a actualizarse. Y por eso muchas bibliotecas están cerradas. Dolorosamente cerradas. El conocimiento, la búsqueda de datos, como forma de cumplir responsabilidades académicas, ha sido clausurado con el falso argumento de que Internet facilita el acceso a los datos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La lectura

Los libros han dejado de ser importantes. Han dejado de ser compañeros de las aulas y de los maestros. Los estudiantes ya no aman ni desean libros. Se confirman con un dispositivo móvil con el que supuestamente incorporan conocimientos y cumplen sus responsabilidades académicas. Ocurre en los casos de la educación media y universitaria. En otros casos, las fotocopias sustituyen a los libros. En caso es doloroso, grave y requiere respuestas firmes del país, de los ministerios de Cultura, Educación y Educación Superior, de las universidades, del gobierno mismo.

Olvidamos que la lectura nos facilita la libertad, nos ayuda a aprender a pensar, comprender al otro, interpretar la realidad, desarrollar la imaginación y fortalecer la democracia.

Jorge Amado, gran autor y novelista de Brasil, decía sobre la lectura que “permite acercarse a la vida de los otros, a sus sufrimientos, alegrías y luchas”. Frantz Kafka, autor checo entendía que “Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros”. Umberto Eco, semiólogo y novelista italiano, decía que “los libros son una memoria colectiva de la humanidad. La lectura permite conservar el conocimiento y transmitirlo a generaciones que no han vivido las experiencias de sus antecesores”.

Mario Vargas Llosa, peruano y Nobel de Literatura y muy cercano a los dominicanos, decía que “La literatura nos permite vivir otras vidas, conocer otras realidades y desarrollar una sensibilidad frente a las injusticias”. Miguel de Cervantes, el autor de célebre Don Quijote de la Mancha, decía que “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”.

A los políticos y funcionarios municipales dominicanos, y los burócratas de la cultura, hay que mostrarle el camino para el trabajo con el estímulo de la lectura. Previo a ello hay que contar con bibliotecas municipales bien equipadas, con personal que trabaje, que tenga las ideas técnicas de la organización y adecuada protección de los libros, y contar con un sistema eficiente de préstamos que sea refuerzo para que la gente lea. Este país necesita lectores. Este país necesita salir del analfabetismo práctico que tantos profesionales ponen en evidencia, porque pasaron por escuelas y universidades sin haberse leído una docena de libros. Así nadie es profesional. Doloroso contactar esta verdad.