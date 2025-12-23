Gustavo Olivo Peña, subdirector de este medio, anunció el pasado sábado que se marcha del ejercicio periodístico cotidiano, como lo ha hecho en los últimos 40 años, luego de haber pasado por la escuela de Comunicación Social de la UASD.

Gustavo no solo ha sido fundador de Acento.com.do, sino también fue fundador de AcentoTV, y antes fue uno de los creadores de ClaveDigital y del semanario CLAVE. Trabajó en CICOM, El Caribe, Amigo del Hogar, Hoy, El Caribe y en varios proyectos innovadores.

Gustavo siempre ha tenido amor y entrega por la literatura. El periodismo ha sido su labor para ganar el pan honradamente, pero la literatura ha estado siempre como vocación, su pasión y el oficio relegado, no obstante ser una persona con gran conocimiento de la realidad política, social y cultural del país, y más allá.

Hace más de 40 años que Gustavo escribe cuentos. Ha sido su gran vocación literaria. También tiene en proceso la escritura de novelas con varios proyectos encaminados. El periodismo ha pasado a succionar el tiempo que él necesita para sus grandes espiraciones literarias.

Gustavo es un gran profesional, un hermano, un periodista ético comprometido con las causas democráticas. Un formador de sueños en muchas áreas y se mantendrá en el alma de Acento.com.do, sin el compromiso cotidiano de llevar sobre sus hombros la responsabilidad de coordinar la redacción. Su apoyo y su aliento continuarán con nosotros, sobre todo por los nexos y colaboraciones que ha gestionado con académicos, autores, universidades y otras instituciones de grandísimo valor, a las cuales consideramos parte de Acento.

Tiene todo el apoyo de quienes formamos Acento.com.do, y muy en particular de sus compañeros de trabajo, que lo extrañaremos en las horas de mayor intensidad, en los debates, en la discusión sobre los resultados de los equipos de béisbol y en las historias que siempre tiene a flor de labios.

Lo despedimos con alegría, porque hará lo que más desea hacer, y lo despedimos con tristeza, porque no estará con nosotros como ha estado en los últimos 15 años.

Gustavo seguirá con nosotros también con ese espíritu conciliador y protector de la redacción, con ese sentido de justicia y equidad que siempre lo ha llevado a ser escogido como el mejor compañero de trabajo.

Esta empresa siempre será la de Gustavo. Le deseamos nuevos y mayores éxitos en sus cuentos, en sus novelas y en su nuevo proyecto de vida, que lo merece, por su calidad, por su temperamento, por su hermandad y por ser un profesional altamente comprometido con la ética y la democracia.

Gracias, querido hermano, gracias, GOP.