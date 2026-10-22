Desde este espacio editorial, en nombre de Acento, expresamos nuestra solidaridad con la familia Maldonado Bonnelly por el fallecimiento de doña Cosette Bonnelly de Maldonado, esposa de don Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.

Estamos frente al deceso de una mujer profundamente vinculada con la comunicación, como directora ejecutiva de El Nuevo Diario, y madre de Persio Maldonado Bonnelly, uno de los principales ejecutivos de plan plataforma digital y televisiva de El Nuevo Diario.

Siempre recordaremos a Cosette Bonnelly de Maldonado en sus afanes por la actualización de su plataforma, en las tareas de encontrar fórmulas eficientes para hacer rentable y competente el diario de su familia, en el que ponía todas sus energías y sus inventivas como una mujer que trataba de descifrar las claves de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y de las más eficientes formas del periodismo hacerse sustentable.

Y no se trataba de una transmisión recibida de su esposa o de su hijo, es que ella también era compromisaria, y así lo sentía, de un periodismo de vanguardia, de un periodismo pujante, que echara adelante las ideas políticas y económicas para auspiciar el desarrollo social y económico de la República Dominicana.

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Los encuentros con Cosette eran siempre animados, porque ella en sí misma era una mujer entusiasta, intelectualmente desafiante, que entendía las claves de la tarea que llevaba por delante con El Nuevo Diario, y que vinculaba el periodismo con la libertad empresarial y con los grandes desafíos de la modernidad.

Nuestras condolencias a Persio Maldonado, su esposo, a Persio Mandando hijo, su hijo, y a todos los que forman parte de esa familia y de El Nuevo Diario, aliados importantes en la tarea del mantenimiento de la bandera de la libertad de expresión y el periodismo independiente.