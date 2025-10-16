Abinader: 'La libertad de prensa es fundamental para la democracia'

El presidente Luis Abinader expresó que un gobierno que teme a la prensa teme a la verdad y que el propósito del suyo es proteger el derecho a informar y a ser informado, garantizando un entorno de respeto, seguridad y ética profesional.

El jefe de Estado, que participó en la inauguración este jueves de la 81.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), hizo un llamado a fortalecer la democracia y la transparencia, y destacó la importancia de una prensa libre y responsable en la construcción de una sociedad más justa y próspera.

Sin prensa libre no hay transparencia

"Sin prensa libre, no hay transparencia; sin transparencia, no hay confianza y sin confianza, la democracia se desvanece",enfatizó en su discurso en la 81.ª Asamblea General de la SIP en Punta Cana, la cual se extenderá durante cuatro días.

El mandatario también resaltó la importancia de fomentar el debate y la crítica constructiva, al considerar que "una sociedad democrática y madura no teme al debate, lo fomenta. No silencia la diferencia, la escucha. No censura la crítica, la transforma en oportunidad de mejora".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, el mandatario destacó que la defensa de la verdad es fundamental para la democracia y que el periodismo libre y riguroso es esencial para combatir la desinformación y el caos informativo.

Defender la verdad es tarea de patriotismo

"Defender la verdad no es una tarea menor: es una forma de patriotismo cívico, una defensa de la razón frente al ruido y de la democracia frente al fanatismo", señaló.

Finalmente, el presidente Abinader concluyó que la libertad de prensa es un camino que se construye día a día y que requiere confianza y respeto mutuo.

"Mientras en este país se escuche una voz libre, se publique una verdad valiente y se respete una opinión distinta, podremos decir con orgullo que la libertad vive entre nosotros", afirmó.

Presidente de la SIP

De su lado, el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, alertó sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en la región, destacando el discurso de estigmatización que obliga a algunos periodistas a trabajar desde el exilio.

Dutriz enfatizó que la defensa de la libertad de prensa requiere presencia y citó ejemplos de deterioro de la situación de la prensa en países como Cuba, Nicaragua y El Salvador.

A pesar de los desafíos, Dutriz afirmó que el periodismo tiene futuro si sabe reinventarse y defender la integridad de la información como pilar de la democracia. "Sin periodismo independiente no hay democracia", enfatizó.

En este sentido, llamó a defender la libertad de prensa y a garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor sin temor a represalias o censura.

Persio Maldonado

En tanto, el presidente del comité anfitrión de la 81.ª Asamblea de la SIP y director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado, destacó la importancia de la libertad y la democracia en el ejercicio del periodismo. Maldonado hizo un llamado a la clase política y empresarial para que comprendan los desafíos que enfrentan los medios de comunicación.

Resaltó que es necesario trabajar juntos para fortalecer la prensa y garantizar un entorno más propicio para el ejercicio del periodismo.

Laura Gil

Asimismo, la secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos (OEA), Laura Gil, destacó la importancia del periodismo libre para la democracia. Enfatizó que sin un periodismo libre, no hay democracia posible. En este sentido, felicitó al país por contar con el mayor índice de libertad de prensa en América Latina, lo que consideró un logro del presidente, que honra su compromiso con la democracia.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más