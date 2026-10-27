Ante las condiciones meteorológicas que afectan distintas zonas del territorio nacional, el Ministerio de Trabajo llamó este martes a los empleadores de las demarcaciones colocadas en alerta amarilla a otorgar las facilidades necesarias a sus trabajadores, tomando en consideración las condiciones particulares de cada localidad y las dificultades o riesgos que puedan presentarse para su desplazamiento hacia y desde los lugares de trabajo.

De conformidad con el informe publicado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), a las 11:00 de la mañana, las demarcaciones que se encuentran en alerta amarilla, ante la amenaza de lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, son:

  • Gran Santo Domingo
  • Pedernales
  • Barahona
  • Bahoruco
  • Independencia
  • Azua
  • Peravia
  • San Cristóbal
  • San José de Ocoa
  • Monte Plata
  • San Juan

El Ministerio solicita prestar especial consideración a los trabajadores que residan en zonas vulnerables o próximas a ríos, arroyos y cañadas, así como a aquellos que, para trasladarse a sus lugares de trabajo o retornar a sus hogares, deban transitar por vías afectadas o susceptibles de inundaciones.

En ese sentido, la entidad recordó que la preservación de la vida, la integridad y la seguridad de los trabajadores debe constituir una prioridad, por lo que exhorta a empleadores y trabajadores a actuar con prudencia y evitar desplazamientos que puedan representar riesgos innecesarios.

A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo dijo que debido a que las condiciones meteorológicas y los niveles de alerta pueden variar en función de la evolución del fenómeno, se recomienda a empleadores y trabajadores mantenerse atentos a los boletines y orientaciones oficiales del COE, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y los demás organismos de protección civil, y observar estrictamente las medidas preventivas que estos dispongan.

El Ministerio de Trabajo reitera el llamado del COE a no cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, ni exponerse a zonas inundadas o de alto riesgo, y exhorta a la población a seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades competentes.

EN ESTA NOTA

Alerta Amarilla Alerta verde COE INDOMET Lluvias de hoy Ministerio de Trabajo

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más

Noticias relacionadas