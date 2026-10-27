Ante las condiciones meteorológicas que afectan distintas zonas del territorio nacional, el Ministerio de Trabajo llamó este martes a los empleadores de las demarcaciones colocadas en alerta amarilla a otorgar las facilidades necesarias a sus trabajadores, tomando en consideración las condiciones particulares de cada localidad y las dificultades o riesgos que puedan presentarse para su desplazamiento hacia y desde los lugares de trabajo.

De conformidad con el informe publicado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), a las 11:00 de la mañana, las demarcaciones que se encuentran en alerta amarilla, ante la amenaza de lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, son:

Gran Santo Domingo

Pedernales

Barahona

Bahoruco

Independencia

Azua

Peravia

San Cristóbal

San José de Ocoa

Monte Plata

San Juan

El Ministerio solicita prestar especial consideración a los trabajadores que residan en zonas vulnerables o próximas a ríos, arroyos y cañadas, así como a aquellos que, para trasladarse a sus lugares de trabajo o retornar a sus hogares, deban transitar por vías afectadas o susceptibles de inundaciones.

En ese sentido, la entidad recordó que la preservación de la vida, la integridad y la seguridad de los trabajadores debe constituir una prioridad, por lo que exhorta a empleadores y trabajadores a actuar con prudencia y evitar desplazamientos que puedan representar riesgos innecesarios.

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A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo dijo que debido a que las condiciones meteorológicas y los niveles de alerta pueden variar en función de la evolución del fenómeno, se recomienda a empleadores y trabajadores mantenerse atentos a los boletines y orientaciones oficiales del COE, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y los demás organismos de protección civil, y observar estrictamente las medidas preventivas que estos dispongan.

El Ministerio de Trabajo reitera el llamado del COE a no cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, ni exponerse a zonas inundadas o de alto riesgo, y exhorta a la población a seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades competentes.

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