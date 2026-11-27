La mayoría de los lectores que participaron en dos sondeos realizados por Acento considera que las ofertas del Black Friday en República Dominicana no representan verdaderos descuentos para los consumidores.

En el sondeo publicado en el portal Acento, el 72 % respondió negativamente a la pregunta: "¿Considera que las ofertas del Black Friday representan verdaderos descuentos?". El 28 % consideró que sí existen rebajas reales.

La desconfianza fue todavía mayor entre los usuarios de la red social X. Allí, el 88.9 % respondió que no, frente al 11.1 % que valoró positivamente las ofertas. Esta consulta registró 18 votos.

Aunque los resultados corresponden a consultas digitales y no constituyen una encuesta representativa de la población dominicana, reflejan una percepción mayoritariamente crítica entre quienes participaron.

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Ofertas que no convencen a todos

La percepción recogida en los sondeos coincide con parte de las opiniones expresadas por compradores y comerciantes durante un recorrido realizado por Acento este viernes en la avenida Duarte, una de las principales arterias comerciales de Santo Domingo.

En esa zona, los establecimientos exhibían descuentos de entre un 10 % y un 70 %, mientras vendedores informales ofrecían prendas de vestir desde RD$ 200. Sin embargo, el movimiento comercial observado convivía con las preocupaciones por el costo de la vida y la reducción de la capacidad de compra.

Yahaira Méndez, propietaria de una tienda de ropa, consideró que la actividad comercial no había alcanzado el nivel de años anteriores. Atribuyó la situación a las dificultades económicas y al incremento de los precios.

"No hay problema con la oferta. Sino que es la economía que no es la misma", expresó la comerciante, quien también sostuvo que "el dinero en la calle no rinde".

Una percepción similar manifestó Juanita Ramírez, quien acudió a la Duarte con la intención de comprar una cama. Al referirse a las expectativas de ventas, resumió su preocupación con una expresión: "No hay un peso en la calle".

No todos los compradores compartieron esa valoración. María, una clienta que realizaba compras en la tienda Garrido, consideró que los precios estaban asequibles y dijo sentirse satisfecha con las ofertas que había encontrado.

La jornada del Black Friday, por tanto, transcurre entre establecimientos que anuncian rebajas, consumidores que buscan aprovechar los precios y otros que cuestionan si los descuentos representan un ahorro efectivo en medio de las dificultades económicas.

La diferencia entre los resultados de ambos sondeos también muestra que la percepción negativa fue mayor entre los participantes de X que entre quienes respondieron en el portal de Acento.

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