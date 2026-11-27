El movimiento comercial aumentó conforme avanzó la mañana de este viernes en la avenida Duarte, donde decenas de personas recorrieron tiendas y puestos de venta en busca de ofertas por el Black Friday.

Sin embargo, entre las fundas llenas de mercancías y los electrodomésticos que salían de los establecimientos, algunos compradores y comerciantes expresaron preocupación por el bajo poder adquisitivo y el costo de la vida.

Durante un recorrido realizado por Acento, se observaron aceras cada vez más concurridas, clientes que acudieron en parejas y grupos para realizar sus compras y personas que cargaban televisores y otros artículos para el hogar.

Las decoraciones navideñas también captaron la atención de los consumidores, mientras los establecimientos exhibían descuentos que oscilaban entre un 10 % y un 70 %.

Los vendedores informales promocionaban prendas de vestir desde RD$ 200 y utilizaban bocinas para atraer a quienes transitaban por la concurrida avenida. En varios comercios, los empleados vestían camisetas negras con la inscripción Black Friday, mientras los establecimientos exhibían letreros alusivos a la jornada de descuentos.

Pese al movimiento observado, Yahaira Méndez, propietaria de una tienda de ropa, consideró que la actividad comercial no ha alcanzado el nivel de años anteriores. Aseguró que, a esa misma hora, la avenida Duarte solía estar mucho más concurrida.

"El año pasado había más gente en la calle, tú no podías andar ni siquiera en la Duarte", expresó al comparar el panorama de esta jornada con el de 2025.

Méndez atribuyó la diferencia a la situación económica y al incremento de los precios. Consideró que las ofertas no necesariamente representan un mayor incentivo para comprar cuando los ingresos resultan insuficientes.

"No hay problema con la oferta. Sino que es la economía que no es la misma", manifestó.

La comerciante insistió en que la capacidad de compra de las personas se ha reducido. "El dinero en la calle no rinde", sostuvo.

1 de 5 | Black Friday en avenida Duarte- Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 27/11/2026 2 de 5 | Black Friday en avenida Duarte- Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 27/11/2026 3 de 5 | Black Friday en avenida Duarte- Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 27/11/2026 4 de 5 | Black Friday en avenida Duarte- Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 27/11/2026 5 de 5 | Black Friday en avenida Duarte- Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 27/11/2026

Una percepción similar expresó Juanita Ramírez, quien acudió a la avenida Duarte con la intención de comprar una cama, aunque todavía no había comenzado a recorrer los establecimientos.

Al preguntarle sobre las expectativas de ventas durante el Viernes Negro, consideró que la situación económica podría limitar las compras.

"Mija, porque la cosa está mala. No hay un peso en la calle", respondió.

Ramírez explicó que los ingresos familiares se consumen rápidamente frente a los gastos cotidianos. "Uno trabaja y consigue dos pesos y cuando lo consigue se vuelve nada", expresó.

También cuestionó la distribución de los recursos económicos y consideró que los beneficios no llegan de igual manera a todos los sectores de la población.

Compradores valoran las ofertas

No obstante, la percepción sobre la jornada no fue uniforme. María, una clienta que realizaba compras en la tienda Garrido, consideró que los precios estaban asequibles y manifestó satisfacción con las ofertas que había encontrado.

"Los precios están asequibles", afirmó.

Aunque reconoció que en otros establecimientos que había visitado el movimiento parecía más lento, atribuyó esa situación a que todavía era temprano y muchas personas se encontraban trabajando.

La compradora dijo que las ofertas habían cumplido sus expectativas y se mostró confiada en que las ventas mejorarían conforme avanzara el día.

Policía despliega unidades en la avenida Duarte

Durante el recorrido también se constató la presencia de agentes de la Policía Nacional en la avenida Duarte, como parte de las labores de vigilancia y prevención durante la jornada comercial.

Patricia, agente de la institución, aseguró que, pese al movimiento de personas, hasta el momento la actividad se desarrollaba sin novedades.

"Hay mucho movimiento, realmente, pero por el momento todo se ha mantenido tranquilo", indicó.

La agente confirmó que otras unidades policiales habían sido distribuidas en diferentes puntos de la avenida y mencionó entre ellos el entorno de Plaza Lama. Sin embargo, no precisó la cantidad de efectivos desplegados.

Patricia explicó que los agentes se mantenían realizando labores para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de quienes acudieron a aprovechar las ofertas del Black Friday.

"Estamos cumpliendo, estamos para proteger y servir", expresó.