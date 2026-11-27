Parece contradictorio que una industria tecnológica tan empeñada en automatizar y eliminar a los seres humanos celebre el culto al individuo de la forma en que lo hace. Pero ese ha sido el caso de Jensen Huang, el desacreditado jefe responsable de Nvidia, quien regresó triunfalmente tras 11 días en el exilio y elevó el lunes el valor bursátil de su compañía en casi un billón de dólares estadounidenses.

Ninguna otra industria depende tanto como la de los semiconductores de la intrincada interacción entre miles de diseñadores, ingenieros y fabricantes anónimos de todo el planeta. Sin embargo, para muchos en Silicon Valley, los mercados financieros y la Casa Blanca, Huang es la industria de los chips.

«Tenemos que proteger a nuestros genios, y él sin duda es un genio», dijo el presidente Donald Trump a CNBC, presumiendo de cómo había convencido a la junta directiva de Nvidia para que reincorporara a Huang.

Los inversionistas tienen buenas razones para creer en la «teoría del gran hombre» aplicada a los negocios, haciéndose eco del historiador Thomas Carlyle, quien sostenía que «la historia del mundo no es más que la biografía de los grandes hombres». Uno de los fenómenos que más publicidad ha recibido y, sin embargo, que menos se ha analizado de nuestra época ha sido la capacidad de fundadores inspiradores para crear compañías extraordinarias que han definido nuevas industrias.

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Tres de las 10 compañías estadounidenses cotizadas en bolsa más valiosas siguen siendo dirigidas por sus fundadores (Nvidia, SpaceX y Meta). La cifra ascendería a cuatro si se incluye a Tesla, impulsada desde sus inicios por Elon Musk. Otras tres (Microsoft, Alphabet y Amazon) siguen estando muy influenciadas por sus creadores, aunque ahora las dirijan directores ejecutivos que no son sus fundadores.

Como era de esperar, la narrativa del «modo fundador» —según la cual los miembros de esta élite poseen la visión, la pasión, los conocimientos y la determinación necesarios para dirigir empresas, cualidades de las que carecen los gerentes profesionales— tiene gran aceptación entre los emprendedores de Silicon Valley, que creen en el dinero fácil, el control por parte de los fundadores y las novelas de Ayn Rand que ensalzan el genio de los creadores y los defectos de los «individuos de segunda mano», o sea, los subordinados no creadores.

Pero la teoría del «gran hombre», tanto en los negocios como en la historia, tiene límites evidentes. Napoleón nunca habría llegado al poder si la Revolución Francesa no hubiera estallado cuatro años antes. De manera similar, Huang no habría convertido a Nvidia en un coloso empresarial sin la revolución del aprendizaje profundo en la inteligencia artificial (IA). Los tiempos moldean a las personas tanto como las personas moldean los tiempos.

Además, todas las compañías acabarán superando a sus fundadores y tendrán que pasar al «modo gerente» en algún momento. Algunas grandes compañías tecnológicas han logrado un éxito notable al hacerlo. Es posible que Apple, Microsoft y Alphabet hayan perdido la chispa innovadora que alguna vez tuvieron, pero todas han incrementado enormemente su valor bursátil desde que sus fundadores cedieron las riendas de la gestión.

Al regresar a su cargo, Huang ha redoblado su apuesta por el «modo fundador», descartando la necesidad de cambiar su estilo de gestión o planificar su sucesión. De hecho, una persona cercana al jefe de Nvidia le dijo al Financial Times (FT) que Huang debería preguntarse: «¿Cómo puedo conseguir algunas de esas acciones con derechos de voto reforzados para poder mandar a todos al diablo la próxima vez?».

Eso sería un error enorme. Independientemente de sus talentos, Huang ha cometido algunos errores de juicio terribles que seguirán atormentando a Nvidia. Los demócratas, ahora fortalecidos, celebrarán audiencias para investigar si Nvidia eludió deliberadamente las restricciones a la exportación de chips a China. Según se informa, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. está investigando las prácticas contables de la compañía, en medio de las insinuaciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro, de que podría haber promovido «ventas aparentemente ilícitas» a China para aumentar sus ingresos. Y los inversionistas seguirán cuestionando si tiene sentido que Nvidia continúe actuando como el banco central de IA mientras el mercado empieza a resquebrajarse.

La acomodaticia junta directiva de Nvidia es claramente incapaz de garantizar un gobierno corporativo adecuado. La agencia de calificación crediticia S&P advirtió esta semana que pronto podría rebajar la calificación de Nvidia debido a esta falta de independencia del consejo y al riesgo asociado a la dependencia de una sola persona clave. El precio de las acciones de Nvidia vuelve a caer. Por el bien de su compañía, Huang debería encontrar la mejor manera de pasar al modo gerente y ceder el poder. El modo fundador ya no funciona en Nvidia, y el modo de supervivencia sería aún peor.