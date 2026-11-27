La central termoeléctrica Punta Catalina generó 4,424,431 megavatios hora netos entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, equivalente a cerca de una quinta parte de la producción eléctrica nacional, según los datos de la octava evaluación de monitoreo realizada por la firma consultora RINA.

El informe, presentado el pasado 20 de noviembre, recoge los resultados de la revisión de los aspectos ambientales, operativos y sociales de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC).

En materia ambiental, la evaluación indica que los datos recopilados durante el período examinado no muestran impactos atribuibles a la central dentro del alcance del estudio. También señala que los ecosistemas marinos y terrestres incluidos en los análisis de biodiversidad mantienen condiciones saludables.

Las mediciones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno se mantuvieron dentro de los límites establecidos por la normativa dominicana y los parámetros de la Corporación Financiera Internacional (IFC). Asimismo, las pruebas de emisiones de metales pesados realizadas en agosto de 2026 no identificaron situaciones preocupantes.

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Sin embargo, la evaluación recoge desviaciones registradas durante el año en los niveles de partículas suspendidas totales, ante las cuales fueron aplicadas medidas correctivas. Aunque ambas unidades de generación operaban a plena capacidad y cumplían los parámetros de emisiones al momento de la inspección, los especialistas recomendaron fortalecer los controles preventivos para evitar que se repitan esas irregularidades.

Operación y relación con las comunidades

En el ámbito operativo, RINA describió como estables los sistemas de gestión de Punta Catalina y consideró que han alcanzado un nivel creciente de madurez. También indicó que las actividades de monitoreo ambiental se ejecutaron conforme a la programación prevista para 2026.

La evaluación incluyó las iniciativas sociales desarrolladas en las comunidades cercanas a la central. Entre ellas mencionó la ampliación del programa de reconstrucción de viviendas para pescadores y familias en condiciones de vulnerabilidad, así como las visitas guiadas a las instalaciones.

El documento también destaca la publicación de información financiera, operativa, ambiental y sanitaria en las plataformas institucionales de la empresa como parte de sus mecanismos de divulgación.

Los resultados corresponden a la octava evaluación de monitoreo en fase de operaciones realizada por RINA. No obstante, el alcance de sus conclusiones debe considerarse dentro de los parámetros y componentes examinados, por lo que la ausencia de impactos identificados en el estudio no equivale a afirmar que la actividad de la central carezca de efectos ambientales.

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