El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) desplegó este viernes a más de 100 inspectores en todo el país para verificar que los establecimientos comerciales respeten los precios y descuentos anunciados por el Viernes Negro.

El director ejecutivo de la institución, Eddy Alcántara, encabezó un recorrido por las principales plazas comerciales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, como parte de un operativo que también llegó a Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, San Cristóbal, La Vega y Barahona.

La supervisión se concentra especialmente en los productos de mayor demanda durante esta jornada, entre ellos los electrodomésticos, y busca evitar que los compradores encuentren en caja precios distintos a los publicados o condiciones de promoción que no fueron informadas en la publicidad.

“Estamos cumpliendo con nuestra misión de proteger a los consumidores”, expresó Alcántara, quien señaló que Pro Consumidor realiza operativos preventivos desde hace cuatro semanas.

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El funcionario afirmó que, desde que asumió la dirección de la institución en marzo de 2021, se estableció un esquema de vigilancia para las temporadas comerciales de mayor actividad. Según dijo, las denuncias por engaños relacionados con las ofertas del Viernes Negro han caído prácticamente a cero.

Agregó que el mismo mecanismo se aplica en fechas como el Día de San Valentín, el Día de las Madres, Semana Santa, el Día de los Padres, Navidad y el Día de los Reyes.

Alcántara recomendó a los comercios informar con claridad cuáles artículos tienen descuentos, el período de vigencia de las promociones y las condiciones para acceder a ellas.

Multas y recomendaciones a los consumidores

El titular de Pro Consumidor advirtió que los establecimientos que incurran en irregularidades comprobadas pueden recibir sanciones al amparo de los artículos 109, 110, 111 y 112 de la normativa de protección al consumidor.

Explicó que las multas pueden oscilar entre un salario mínimo y 500 salarios mínimos, según las disposiciones aplicables.

A quienes acudan a las tiendas este viernes, les recomendó comparar los precios finales entre distintos establecimientos, revisar las condiciones de las promociones y conservar las facturas para cualquier reclamación.

También aconsejó tomar fotografías de las etiquetas o guardar capturas de los anuncios cuando el monto cobrado no coincida con el precio publicado.

Los consumidores pueden reportar irregularidades al teléfono 567-8555 o mediante las plataformas de Pro Consumidor. Alcántara aseguró que, una vez recibida una denuncia, los inspectores pueden presentarse en el establecimiento en menos de 40 minutos.

La institución mantendrá el operativo mientras los comercios permanezcan abiertos al público.

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