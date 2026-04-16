El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), someterán una querella con medida cautelar para paralizar el proyecto energético que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Manzanillo, hasta que sea reubicado fuera de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa.

Informaron que un grupo de comunitarios de Manzanillo depositaron una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigaciones (MICI), del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Explicaron que agotaron una ronda de negociaciones con el BID Invest, en la cual demostraron que el proyecto Manzanillo Energía que comprenderá plantas a gas natural licuado de 860 megavatios, está situado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa, y que esta ubicación viola la ley que prohíbe que en esta área se utilice con esos fines.

Dijeron que finalmente, el BID Invest comunicó a las organizaciones que el proyecto permanecerá en la zona de amortiguamiento de Estero Balsa, alegando que cuenta con licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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“Este es otro ejemplo de cómo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en vez de cumplir su función de salvaguardar los recursos naturales y las áreas protegidas, se ha convertido en una agencia para depredar esos recursos al servicio del gran capital nacional y transnacional”, afirmaron.

Calificaron esta licencia ambiental de ilegal, porque el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no puede autorizar lo que la ley prohíbe.

“Con el otorgamiento de esta licencia ilegal, las autoridades medioambientales se convierten en coautores de un crimen ambiental y son pasible de ser condenados además por prevaricación”, agregaron.

Denunciaron que este proyecto eliminó alrededor de medio millón de metros cuadrados de bosque seco que servían de protección natural a los manglares del Parque Nacional Estero Balsa, con la finalidad de construir estas plantas bajo un financiamiento de US$ 1,750 millones.

Las organizaciones reclaman que además de salir de esta área por ser parte de la zona de amortiguamiento de un área protegida, sea retornada en la medida de lo posible a su estado original.

Manifestaron que la permanencia de este proyecto en ese lugar terminará por hacer desaparecer los manglares de Estero Balsa que es la mayor concentración de estos árboles en el Caribe insular, y pone también en peligro de desaparición a los humedales y lagunas costeromarinas existentes en la zona que están amparados por el convenio internacional Ramsar.

Observaron que la entrada del puerto de la empresa Energía 2,000 que es otro proyecto energético vecino del financiado por el BID, está edificado sobre el relleno de una gran parte de una de las principales lagunas de este sistema de humedales y lagunas costeromarinas de la Bahía de Manzanillo.

Consideraron que la carga y los impactos del proyecto Energía Manzanillo financiado por el BID y de otros proyectos energéticos que ya existen o están en proceso de instalación, son una amenaza para el frágil ecosistema de la Bahía de Manzanillo y para su biodiversidad, y para la salud de la población que reside en el lugar.

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