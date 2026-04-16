La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) designó a Franiel Genao como director ejecutivo, como parte de su estrategia de fortalecimiento institucional y de consolidación de su liderazgo en la defensa del sector agropecuario nacional.

Con esta designación, Confenagro busca impulsar una gestión más articulada, moderna y orientada a resultados, en un contexto donde el sector enfrenta importantes desafíos vinculados a los costos de producción, el acceso a mercados y la estabilidad de los precios.

Genao expresó que su gestión estará enfocada en “fortalecer la representación de los productores agropecuarios, impulsar propuestas concretas que contribuyan al desarrollo del sector y promover una mayor articulación entre todos los actores vinculados a la producción nacional”.

Asimismo, señaló que uno de los principales retos será posicionar al sector agropecuario como un eje estratégico para el desarrollo económico y la estabilidad social del país, destacando su rol en la seguridad alimentaria y la generación de empleos.

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Confenagro reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades, el sector privado y los productores, promoviendo políticas que fomenten la competitividad, la innovación y la sostenibilidad del sector agropecuario dominicano.

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