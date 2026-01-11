El Senado de la República aprobó en sesión extraordinaria un proyecto de ley que autoriza el reconocimiento y pago de deudas del Estado con contratistas por obras públicas ejecutadas sin contrato formal desde el 1996, y que se encuentran fuera del marco normativo de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

La iniciativa tiene por objeto “autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujetas a reformulación presupuestaria”, según establece el texto aprobado.

El vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), senador Moisés Ayala, manifestó durante la sesión que no votaría a favor de la pieza legislativa al considerar que la misma requiere un mayor estudio, aunque aclaró que no se opone a que el Estado salde las deudas pendientes con los contratistas.

Entre los ministerios e instituciones de la administración pública cuyas deudas serán reconocidas mediante esta legislación figuran el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) y la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP).

Asimismo, la ley incluye a la Junta Central Electoral (JCE), la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y las obligaciones del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y del propio Inavi, asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y la Asociación Nacional de Productores de Asfaltos (ANPRAS) quedaron constituidos como veedores del cumplimiento de la ley, con la responsabilidad de vigilar, dar seguimiento y monitorear los procesos de pago conforme al listado de empresas y contratistas anexos al proyecto.

En los casos de contratistas fallecidos, el Estado realizará los pagos correspondientes a sus sucesores legítimos, de acuerdo con las leyes y normativas vigentes.

Aprobación de préstamos

Durante la misma jornada, los senadores aprobaron una resolución de crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por un monto de US$ 100 millones, destinados al financiamiento del Proyecto de Construcción de la Red de Saneamiento de San Cristóbal, que será ejecutado por el Inapa.

También convirtieron en ley la modificación al contrato de préstamo suscrito entre República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de US$ 155 millones, para que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) asuma como organismo ejecutor, en sustitución del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Ambas iniciativas ya habían sido aprobadas previamente por la Cámara de Diputados.

Finalmente, los legisladores aprobaron los actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios correspondientes al 2020.

Franiel Genao Activista social Comunicador Social especializando en temas políticos y legislativos. Ver más