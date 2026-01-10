El presidente Luis Abinader y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, inauguraron la planta de tratamiento de aguas residuales, el mejoramiento del alcantarillado sanitario y la ampliación del acueducto en Las Matas de Farfán; la reconstrucción de la línea de impulsión del acueducto Juan de Herrera; la habilitación del acueducto El Córbano y la ampliación del acueducto múltiple Yabonico.

El presidente Abinader anunció proyectos en ejecución y planificación. Entre ellos, destacó el acueducto de Barrera de Salinidad, que aportará dos metros cúbicos adicionales de agua para Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, así como un proyecto mayor en planificación para llevar diez metros cúbicos de agua al Gran Santo Domingo, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF.

Asimismo, informó sobre inversiones de RD$ 2,000 millones para mejorar y ampliar el sistema de acueducto de Santiago, así como proyectos en Barahona, donde el agua llegará por gravedad gracias a la presa de Monte Grande, duplicando la disponibilidad del servicio en la zona.

En el este del país, el presidente anunció el inicio de proyectos de agua potable y plantas de tratamiento en La Caleta, Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Bávaro.

Además, reconoció que el crecimiento acelerado de la población, especialmente en zonas urbanas como Santo Domingo Oeste, representa un reto para la provisión de servicios públicos, pero aseguró que el Gobierno continúa trabajando para responder a esa demanda con planificación e inversión sostenida.

Señaló que el presente año será decisivo en materia de obras de agua potable y saneamiento, con proyectos en ejecución y otros programados en distintas provincias del país, los cuales contribuirán a mejorar la salud, la tranquilidad y el desarrollo económico de las comunidades, reafirmando el compromiso del Gobierno con elevar la calidad de vida de todos los dominicanos y dominicanas.

De su lado, el director ejecutivo del Inapa, Wellington Arnaud, destacó que estas obras constituyen van a impactar a 2 millones de dominicanos, con una inversión de RD$ 20,000 millones.

Además, el alcalde de Las Matas de Farfán, Gustavo Suero, destacó que el municipio tiene resuelto en un 95 % el problema del suministro de agua potable.

