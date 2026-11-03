El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, atribuyó a los conflictos internacionales y a las dificultades en los procesos de refinación el incremento del precio del diésel en los mercados internacionales.

El funcionario explicó que, al comparar los precios desde febrero de este año hasta noviembre, el barril de diésel pasó de aproximadamente 100 dólares a cerca de 200 dólares, lo que representa un aumento de alrededor del 100 %.

“Es un incremento del 100 % por todos los problemas que ha habido a nivel mundial para la refinación del combustible, no solo por la guerra en Irán, sino por la guerra también entre Ucrania y Rusia”, expresó.

Sanz Lovatón indicó que estos conflictos han incidido en la refinación de una parte importante del petróleo y el gasoil que utiliza el mercado mundial.

Las declaraciones fueron ofrecidas al ser consultado sobre la posibilidad de que el encarecimiento del diésel repercuta en los precios de los productos, debido a su utilización en las actividades productivas.

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Plantea mejorar distribución de combustibles ante crisis internacional

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes consideró necesario mejorar la eficiencia en los servicios de combustibles en República Dominicana para enfrentar los efectos de la crisis internacional que afecta el mercado de los hidrocarburos.

El funcionario señaló que el país depende del mercado internacional para abastecerse de estos productos, debido a que no cuenta con una producción propia de hidrocarburos ni refina grandes cantidades del combustible que consume.

“Siempre hay que recordar que la República Dominicana no produce hidrocarburos ni refina grandes cantidades del combustible que consume”, expresó Sanz Lovatón.

En ese sentido, sostuvo que las iniciativas dirigidas a mejorar el funcionamiento del sector pueden contribuir a optimizar la calidad, los precios y la distribución de los combustibles en el mercado nacional.

“Buscar eficiencias es fundamental para sortear esta crisis mundial que no es de factura dominicana, pero que nos afecta directamente”, manifestó.

El ministro ofreció estas declaraciones durante la primera Cumbre de Estaciones de Servicio del Caribe 2026, donde destacó la importancia de generar espacios de discusión sobre el mercado de los hidrocarburos y las oportunidades para eficientizar los servicios de combustibles en el país.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más