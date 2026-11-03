El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, advirtió sobre las dificultades que podrían enfrentar las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) con la entrada en vigencia de la facturación electrónica, prevista para el 15 de noviembre.

Explicó, también, que ya había señalado las limitaciones que tendrían los pequeños negocios para adaptarse a la disposición, debido a sus condiciones financieras, administrativas y tecnológicas.

El legislador indicó que, a diferencia de los grandes contribuyentes, que cuentan con mayor capacidad operativa y financiera, muchas mipymes carecen de terminales de venta, equipos tecnológicos y personal capacitado para implementar el sistema.

“Siempre las leyes deben tener una aplicabilidad y una operatividad, tomando en cuenta la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas que son contribuyentes”, expresó.

Asimismo, recordó que uno de los obstáculos identificados durante la discusión de la legislación fue el acceso a la firma digital, necesaria para los procesos de autenticación, debido a la limitada cantidad de autoridades de certificación disponibles en ese momento.

Señaló, además, los inconvenientes registrados anteriormente con la infraestructura tecnológica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al señalar que el centro de datos de la institución llegó a superar su capacidad y fue necesario recurrir a servicios de terceros.

“Lo habíamos advertido, inclusive los comprobantes fiscales, el data center de Impuestos Internos se rebosó y se superó y hubo que tercerizarlo porque no daba abasto”, manifestó.

El diputado consideró que las dificultades que había señalado durante la discusión de la ley deben tomarse en cuenta al momento de aplicar la facturación electrónica, especialmente por el impacto que su implementación puede representar para los pequeños contribuyentes.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más