La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) comercializó 2,302,962 barriles de combustibles durante julio de 2026, el mayor volumen registrado para ese mes en los últimos 14 años, de acuerdo con los datos suministrados por la empresa.

La cifra supera el récord anterior para un mes de julio, registrado en 2012, cuando se comercializaron 2,269,378 barriles.

En comparación con julio de 2025, las ventas aumentaron en 175,194 barriles, para un crecimiento interanual de 8.2 %.

El presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra, atribuyó el comportamiento a la demanda de combustibles asociada al desempeño de los distintos sectores productivos de la economía dominicana.

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“Alcanzar el mejor mes de julio de los últimos 14 años es una muestra de la confianza en la capacidad operativa de Refidomsa y, al mismo tiempo, un reflejo del dinamismo que experimentan los distintos sectores productivos de la economía dominicana”, afirmó.

Ventas de combustibles crecen 11.72 % hasta julio

El comportamiento de julio se suma al crecimiento registrado durante los primeros siete meses del año.

Entre enero y julio de 2026, Refidomsa comercializó 15,352,965.91 barriles, un aumento de 1,610,565.39 barriles respecto al mismo período de 2025.

El incremento equivale a un crecimiento de 11.72 % interanual.

Además, el volumen comercializado durante el período enero-julio superó en 763,937.69 barriles la meta establecida por la empresa en su Plan Operativo 2026 para ese período, un 5.23 % por encima de lo proyectado.

Entre los productos que registraron los mayores aumentos en el volumen comercializado se encuentran el gasoil regular, con 403,177 barriles adicionales; la gasolina premium, con 314,624 barriles más; y el combustible de aviación (AVTUR), cuyo volumen aumentó en 176,497 barriles.

También registraron incrementos el gasoil óptimo, con 168,033 barriles adicionales, y el fuel oil regular, con 155,830 barriles más que en el mismo período de 2025.

Refidomsa señaló que el comportamiento de las ventas refleja la demanda de combustibles de sectores como transporte, producción, comercio y turismo, y destacó su papel en el abastecimiento del mercado nacional.

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