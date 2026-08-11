Actividad manufacturera mantiene expansión en julio, aunque desacelera a 55.5

La actividad manufacturera dominicana mantuvo su ritmo de expansión en julio de 2026, aunque registró una desaceleración respecto al mes anterior, de acuerdo con los resultados del Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM).

El indicador se ubicó en 55.5 puntos en julio, frente a los 57.4 registrados en junio, para una reducción de 1.9 puntos.

A pesar de la disminución, el IMAM permaneció por encima del umbral de 50 puntos. En este índice, un resultado superior a 50 indica un aumento de la actividad manufacturera respecto al mes anterior, mientras que una cifra inferior refleja una contracción.

Los datos fueron recopilados entre el 1 y el 31 de julio.

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Producción lidera los componentes del índice

Los cinco componentes que conforman el IMAM se mantuvieron sobre el nivel de 50 puntos durante julio.

El volumen de producción registró el resultado más alto, con 59.0 puntos, mientras que el volumen de ventas alcanzó 56.8 puntos.

El componente de plazo de entrega de suplidores se ubicó en 54.9 puntos, en tanto que el empleo y los inventarios de materias primas registraron 51.0 puntos cada uno.

Los resultados muestran que la producción y las ventas continuaron registrando un comportamiento positivo durante el mes, mientras que el empleo y los inventarios se mantuvieron ligeramente por encima del umbral de expansión.

¿Qué mide el IMAM?

El Índice Mensual de Actividad Manufacturera es una adaptación del Índice de Gerentes de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) a las características del sector manufacturero dominicano.

El indicador busca ofrecer una medición rápida del comportamiento de la actividad manufacturera de un mes respecto al anterior y está compuesto por las variables de ventas, producción, empleo, inventarios y tiempos de entrega.

Un resultado superior a 50 puntos refleja una mayor actividad manufacturera respecto al mes anterior, mientras que una lectura inferior a ese nivel indica una reducción de la actividad.

Con el resultado de julio, el sector manufacturero se mantiene en terreno de expansión, aunque a un ritmo inferior al registrado en junio.

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