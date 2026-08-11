RD reúne a 15 países para discutir abastecimiento de alimentos ante inflación y crisis climática

República Dominicana reúne desde este martes a delegaciones de 15 países de América Latina y el Caribe para analizar políticas públicas destinadas a fortalecer el abastecimiento y la comercialización de alimentos, en un contexto marcado por la inflación, las crisis climáticas y las alteraciones de las cadenas de suministro.

La XI Reunión de la Red de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos (Red SPAA) fue inaugurada con la participación del presidente Luis Abinader y se extenderá hasta el 14 de agosto.

El encuentro es organizado por el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y los gobiernos de República Dominicana y Brasil.

Durante cuatro días, los representantes de los países participantes intercambiarán experiencias sobre mecanismos públicos de abastecimiento, compras de alimentos, apoyo a productores y estrategias para mejorar el acceso de la población a productos básicos.

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Sistemas públicos frente a las crisis alimentarias

El representante de la FAO en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, señaló que los sistemas públicos de abastecimiento adquieren mayor relevancia ante los efectos de la crisis climática, las interrupciones logísticas, las tensiones geopolíticas y la inflación de los alimentos.

“Esta Red se reúne hoy en un momento de alta incertidumbre: crisis climática, disrupciones logísticas, tensiones geopolíticas y una inflación alimentaria que no cede”, afirmó.

Castañeda sostuvo que estos sistemas pueden contribuir a corregir fallas del mercado, reducir la volatilidad de los precios y apoyar a la agricultura familiar mediante mecanismos de compras públicas.

Desde Brasil, Eric Moura, jefe de la Asesoría Especial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, planteó que la Red SPAA debe consolidarse como un espacio permanente de cooperación e intercambio de experiencias para desarrollar políticas regionales de seguridad alimentaria y nutricional.

Arnoldo Campos, director de Operaciones y Abastecimiento de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) de Brasil, también destacó la importancia de estos mecanismos ante la incertidumbre provocada por las crisis climáticas y geopolíticas.

RD presenta experiencia de abastecimiento

Durante la reunión, las autoridades dominicanas presentarán las políticas y programas implementados en el país relacionados con la producción y el abastecimiento de alimentos, así como los avances reportados por el Gobierno en materia de seguridad alimentaria.

El presidente Luis Abinader afirmó que el fortalecimiento de la red pública de abastecimiento requiere la coordinación entre distintas instituciones y destacó el papel del Inespre y de los productores nacionales.

“Este no es un punto de llegada, este es un nuevo punto de partida”, expresó el mandatario, quien sostuvo que el país debe mantener su capacidad de respuesta ante eventuales crisis económicas, climáticas o alteraciones de los mercados internacionales.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, resaltó el respaldo del Gobierno a la producción nacional como mecanismo para garantizar la disponibilidad de alimentos.

Mientras, el director ejecutivo del Inespre, David Herrera Díaz, consideró que el encuentro permitirá intercambiar experiencias y analizar estrategias para enfrentar los desafíos relacionados con los precios de los alimentos, el abastecimiento y la seguridad alimentaria.

Participan 15 países

En la reunión participan delegaciones de República Dominicana, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Los participantes analizarán políticas públicas, buenas prácticas y estrategias para fortalecer los sistemas de abastecimiento y comercialización de alimentos.

Entre los objetivos del encuentro figuran identificar medidas que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria, respaldar a los productores locales, favorecer la estabilidad de precios y ampliar el acceso a alimentos en zonas urbanas y periurbanas.

La agenda también contempla el intercambio entre gobiernos, organismos internacionales, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para promover sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles.

La actividad se desarrollará durante los días 11, 12, 13 y 14 de agosto.

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