DGA reporta decomiso de televisores y cigarrillos en investigación por presunto ilícito aduanero

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó sobre el hallazgo de 961 televisores de distintas marcas y modelos y aproximadamente 4.5 millones de cigarrillos, mercancías que, según las autoridades, fueron declaradas de manera distinta a lo encontrado durante el proceso de inspección.

Gavino Polanco, asesor técnico de la Dirección General de Aduanas, explicó que la institución busca comunicar las acciones que desarrolla para combatir los ilícitos que afectan el comercio legítimo y la recaudación del Estado.

“Ninguna actividad ilícita tendrá espacio en el ámbito de lo que es el hacer de la institución”, afirmó Polanco. El funcionario señaló que cualquier intento o presunto intento de cometer un ilícito será perseguido conforme a la legislación aduanera vigente y a los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal, con la participación del Ministerio Público cuando corresponda.

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Ministerio Público mantiene abierta la investigación

Por parte del Ministerio Público, Aracelis Peralta explicó que las pesquisas se encuentran en una fase inicial y que las autoridades están trabajando para establecer la trazabilidad de las mercancías y determinar quiénes podrían estar vinculados con el caso.

Peralta explicó que el Ministerio Público está revisando la documentación levantada al momento del hallazgo, además de las demás evidencias obtenidas durante el procedimiento.

El objetivo es establecer:

La procedencia de las mercancías

Cuándo llegaron al territorio dominicano

La ruta seguida por los productos

La documentación utilizada para su importación

Las personas y empresas que pudieran estar relacionadas con el caso

La magistrada precisó que, aunque varias personas están siendo investigadas, todavía es prematuro establecer una calificación definitiva de los hechos.

“Conforme va avanzando la investigación, oportunamente el Ministerio Público va a dar toda la información correspondiente”, señaló.

Peralta pidió además permitir que las autoridades desarrollen las pesquisas de manera reservada para evitar que se afecte la posibilidad de llegar “hasta las últimas consecuencias”.

El decomiso supera los RD$ 42 millones en derechos e impuestos estimados

Polanco informó que los hallazgos identificados desde el viernes representan más de RD$ 42 millones, tomando como referencia únicamente el cálculo estimado de los derechos e impuestos de importación.

De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el Ministerio Público, las 450 cajas de cigarrillos contenían 10,000 unidades cada una, lo que corresponde a unos 4.5 millones de cigarrillos.

Las autoridades no ofrecieron en esta etapa detalles adicionales sobre la valoración comercial total de las mercancías ni sobre posibles sanciones, debido a que la investigación permanece abierta.

El asesor técnico de la DGA sostuvo que la institución ha activado sus mecanismos de inteligencia, análisis de riesgo e investigación para detectar operaciones que puedan afectar el comercio legítimo.

Polanco destacó que la Dirección General de Aduanas recibe información tanto de organismos nacionales como de redes internacionales de inteligencia relacionadas con el movimiento de personas y mercancías.

Según explicó, la Aduana dominicana forma parte de una red global de inteligencia que permite recibir información relacionada con movimientos comerciales y de personas, herramientas que son utilizadas para fortalecer las labores de control.

“La lucha es contra los ilícitos”, afirma la DGA

Polanco enfatizó que las acciones de la institución no están dirigidas contra personas o sectores específicos, sino contra hechos que puedan constituir infracciones a las normas que regulan el comercio exterior.

Polanco sostuvo que combatir el contrabando y otras prácticas ilícitas no solo representa una labor de fiscalización, sino también una forma de proteger a los comerciantes e importadores que cumplen con sus obligaciones.

“Cuando se cuida el comercio legítimo, cuando se cuidan los ingresos que debe recibir la institución, sencillamente todos ganamos”, expresó.

Por ahora, las autoridades no han confirmado públicamente personas detenidas ni han establecido de manera definitiva quiénes serían los responsables del presunto ilícito.

La investigación permanece abierta y, según explicó el Ministerio Público, las informaciones sobre la procedencia de las mercancías, las empresas o personas involucradas y la eventual calificación jurídica de los hechos serán ofrecidas cuando el proceso permita hacerlo sin afectar las pesquisas.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más