La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) y el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) socializaron en San Juan la Política Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (PNIAF) 2024-2033, instrumento que establece las prioridades de investigación, innovación y transferencia tecnológica para el sector durante la próxima década.

La presentación se realizó en el campus de la UFHEC en San Juan-Las Matas, como parte del UFHEC Conecta Innovation Summit, en su edición especial de Dominicana Tech Week 2026.

La política busca orientar los esfuerzos de investigación hacia áreas consideradas estratégicas para el desarrollo agropecuario y forestal del país, con énfasis en la seguridad alimentaria, la competitividad, la agroindustria, la sostenibilidad ambiental, la silvicultura y el desarrollo rural.

La PNIAF contempla ocho ejes estratégicos de intervención y establece 20 rubros prioritarios para concentrar esfuerzos científicos y tecnológicos en actividades consideradas de alto impacto para la economía nacional.

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Entre los rubros identificados figuran arroz, cacao, café, plátano, aguacate, leche bovina y tilapia.

Buscan conectar investigación y producción

Durante el encuentro se planteó la necesidad de fortalecer la relación entre universidades, centros de investigación, instituciones públicas y productores agropecuarios para que los resultados de las investigaciones puedan convertirse en soluciones aplicables al campo.

La directora ejecutiva del CONIAF, Ana María Barceló, y el viceministro de Asuntos Científicos y Tecnológicos del Ministerio de Agricultura, Rafael Ortiz Quezada, participaron en la jornada junto a investigadores, docentes, estudiantes, productores y representantes de instituciones públicas.

En la actividad, el ingeniero Víctor Payano presentó la metodología y el diagnóstico utilizados para la formulación de la política, incluido el proceso de consulta para identificar las principales necesidades del sector agropecuario y forestal.

Posteriormente, la ingeniera Maldane Cuello presentó los lineamientos estratégicos de la PNIAF, orientados a fortalecer el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF).

Uno de los objetivos planteados es mejorar la articulación entre los actores que participan en el sistema de investigación, de manera que el conocimiento generado pueda llegar a los productores mediante procesos de transferencia tecnológica.

UFHEC apuesta por investigación aplicada

El rector nacional de la UFHEC, Alberto Ramírez Cabral, afirmó que las universidades tienen la responsabilidad de generar conocimiento que responda a las necesidades del país.

“La articulación entre la academia, el Estado, los centros de investigación y el sector productivo es indispensable para impulsar un desarrollo agropecuario más competitivo, sostenible e innovador”, sostuvo.

La universidad señaló que continuará promoviendo espacios de colaboración entre la academia, las instituciones públicas y el sector productivo, con el propósito de fortalecer la investigación aplicada y la innovación vinculadas al desarrollo agropecuario y forestal.

La socialización de la PNIAF 2024-2033 forma parte de los esfuerzos para dar a conocer la hoja de ruta que orientará las investigaciones del sector durante los próximos años y concentrar recursos y capacidades científicas en áreas consideradas prioritarias para el país.

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