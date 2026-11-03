República Dominicana recibió cerca de US $5,000 millones en inversión extranjera directa (IED) durante 2025, para un crecimiento de 11 % respecto al año anterior, y se posicionó como el segundo mayor receptor de capital extranjero del Caribe, detrás de Guyana.

Así lo establece el Caribbean Investment Report 2026, elaborado por ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que identifica al país como receptor del 27 % de los flujos regionales de inversión, excluidos los centros financieros extraterritoriales.

El documento destaca la diversificación de las inversiones dominicanas hacia actividades de mayor valor agregado y contenido tecnológico, entre ellas manufactura avanzada, semiconductores, servicios digitales, energías renovables y logística.

El informe también registra un aumento en los anuncios de nuevos proyectos de inversión. En 2025, el valor de las iniciativas greenfield alcanzó los US$ 1,493 millones, frente a US$ 1,146 millones en 2024, lo que representa un incremento aproximado de 30 %.

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Entre los proyectos señalados figura una inversión de US$ 760 millones de DP World en logística y almacenamiento, junto con iniciativas vinculadas al turismo, las energías renovables y la manufactura. Los montos anunciados corresponden a proyectos previstos y no necesariamente a desembolsos ejecutados.

En ese contexto, el director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana), Vladimir Pimentel, afirmó que el reconocimiento de UNCTAD plantea la importancia de avanzar desde la promoción de inversiones hacia una estrategia que vincule el capital extranjero con la innovación, el desarrollo de proveedores locales, la formación de talento y el crecimiento de las exportaciones.

1 de 1 | El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel, consideró que el reconocimiento de UNCTAD reafirma la necesidad de vincular la promoción de inversiones con la innovación, el desarrollo de proveedores locales, la formación de talento y el crecimiento de las exportaciones.

República Dominicana avanza en facilitación de inversiones

El Caribbean Investment Report 2026 también reconoce las medidas adoptadas por el país para simplificar los procedimientos administrativos y mejorar el entorno de negocios.

De acuerdo con el documento, estas medidas han contribuido a reducir en 50 % los tiempos de respuesta y a disminuir los costos administrativos en una proporción equivalente al 1.3 % del producto interno bruto (PIB).

Asimismo, el informe destaca el Plan de Atracción y Expansión de Inversión Extranjera Directa 2025-2036, que establece como sectores prioritarios la manufactura avanzada, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las ciencias de la vida, la industria aeroespacial y la logística.

La estrategia también contempla fortalecer los servicios de posinversión y promover la reinversión de las empresas extranjeras que ya operan en el territorio dominicano.

En el ámbito tecnológico, UNCTAD menciona las estrategias nacionales relacionadas con semiconductores y servicios modernos, así como inversiones recientes de Google, NVIDIA y Amazon Web Services, que forman parte de los esfuerzos para posicionar al país como un centro regional de servicios digitales.

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